Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Valjevo, Gimnazija 13-16 časova
  • Zvezdara, Institut "Mihajlo Pupin", autobus 9-14 časova
  • Loznica, Vukov dom kulture 10-15 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Smederevska Palanka, Mesna zajednica "Donji grad" 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradSTIŽE NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE: Nemaju svi pravo na ovaj novac, a evo kako da se prijavite i šta da spremite od dokumenata
2.000 dinara
BeogradPOČELA GREJNA SEZONA U BEOGRADU! Radijatori jutros topli i biće tako do 15. aprila
1007shutter.jpg
BeogradNOĆ BEZ IJEDNE SAOBRAĆAJKE, ALI SE TELEFONI USIJALI: Zbog ove 3 muke Beograđani zvali Hitnu celu noć
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE I NAJSTROŽI CENTAR BEOGRADA: Spisak nikad duži, na njemu delovi 12 beogradskih opština
strujomer-brojilo-struja.jpg