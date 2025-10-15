Slušaj vest

U samo nekoliko minuta gest humanosti u centru Beograda pretvorio se u scenu nalik hororu.Nepoznata žena iskoristila je prolaznicu, "uvukla" je u "ritual", a zatim nestala bez traga, ostavljajući Beograđanku potpuno šokiranu!

Kako je Beograđanka ispričala na Redit-u, sve se dogodilo juče, u popodnevnim satima, u blizini Terazija. Nepoznata žena prišla joj je na ulici tražeći novac za hranu i porodicu. Dobila je 100 dinara, ali se situacija ubrzo pretvorila u nešto mnogo čudnije.

- Zdravo ljudi, pre nekoliko sati me je žena zaustavila u centru grada, tražila je novac za hranu i porodicu, dala sam joj 100 dinara. Međutim, nakon te interakcije krenula je da mi priča o crnoj magiji i Bogu, dok me je istovremeno odvukla u neki prolaz (fizički me je povukla za ruku) - napisala je Beograđanka.

Izvadila 6.000 dinara, a onda...

Prema njenim rečima, žena joj je potom tražila da ponavlja neke fraze, a onda i da izvadi novac veće sume i drži ga u levoj ruci.

- Sve vreme mi je govorila da mi ga neće uzeti, međutim žena mi je u jednom trenutku uzela tih 6.000 dinara i pocepala ih! Zatim mi je rekla da će mi to doneti zdravlje i mir za porodicu, potom je pljunula na pare i bacila ih u kantu - dodala je šokirana žena.

U trenutku kada je žena pokušala da dohvati telefon, ova se okrenula i više nije bilo.

- Bila sam u ogromnom šoku, prvobitno jer sam mislila da mi je ugrožena bezbednost i da neko posmatra sa strane i u dogovoru sa njom čeka znak da me možda fizički napadnu. (Znam, zvuči glupo, i jeste, ali zbog prethodnih iskustava i trauma stvarno mi je pozlilo od ovoga i mislila sam da će mi neko nauditi ako ne dam pare i ne pratim te instrukcije) - zaključila je Beograđanka.

"U prvih par rečenica rekla mi je nek činjenice o meni"

Još jednoj Beograđanki se desilo slično dok je šetala Knez Mihailovom ulicom.

- Zaustavila me je dok sam pričala telefonom, insistirala da prekinem telefoniranje i da razgovaram sa njom, jer "je to dobro za mene". U prvih par kratkih rečenica ispričala mi je nekoliko činjenica o meni koje nisu uopštene i koje ne može da zna. Tu me je već zaintrigirala, ne možeš biti ravnodušan na to - rekla je i dodala:

- Takođe je krenula priču o nekoj magiji, kao mi neke osobe rade o glavi i mojoj sreći, tražila da ponavljam za njom neke bajalice i novac, što veću sumu da uzmem iz novčanika i da pocepam.

"Prevara!"

U komentarima ispod objave javili su se oni koji su osudili Beograđanku i pitali se kako je mogla da dozvoli da joj neko pocepa 6.000 dinara, ali i oni koji su istakli da je reč o prevari.

- Prevara je, taj novac koji je pocepala nije pravi, već lažnjak koji je namestila u međuvremenu. Tvojih 6.000 je kod nje - napisao je jedan korisnik.

