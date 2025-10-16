Slušaj vest

Počela je rekonstrukcija Dubrovačke ulice u Zemunu

A to podrazumeva — novi kolovoz, trotoari, a rasveta i zelenila uskoro će potpuno promeniti izgled ove ulice.

Na inicijativu Opštine Zemun i Sekretarijata za investicije, projekat donosi modernu infrastrukturu u srce Beograda. 

Kurir.rs/GO Zemun

Ne propustiteBeogradKompletno modernizovane ove ulice u Zemunu: Završena prva faza rekonstrukcije (VIDEO, FOTO)
Zemun.jpg
BeogradREŽIM SAOBRAĆAJA U ZEMUNU MENJA SE POTPUNO: GSP izmene zbog radova u Glavnoj! Proverite da niste na pogrešnoj stanici (SPISAK)
s1.jpg
BeogradZEMUNCI,SAMO STRPLJIVO! DANAS POČINJE REKONSTRUKCIJA GLAVNE ULICE: Radovi u 3 faze, rok za završetak 300 dana
zemun-2.jpg
BeogradRADOJIČIĆ O REKONSTRUKCIJI KULE NA GARDOŠU: Radovi teku po planu, Zemun postaje sve uređeniji i lepši
1da32200f705aab4a2d6122b56980309-3531554870.jpg