Na inicijativu Opštine Zemun i Sekretarijata za investicije, projekat donosi modernu infrastrukturu u srce Beograda
Projekat
CENTAR ZEMUNA DOBIJA NOVI SJAJ Počela je rekonstrukcija ove ulice - novi kolovoz, trotoari, rasveta i zelenilo (VIDEO)
Slušaj vest
Počela je rekonstrukcija Dubrovačke ulice u Zemunu.
A to podrazumeva — novi kolovoz, trotoari, a rasveta i zelenila uskoro će potpuno promeniti izgled ove ulice.
Na inicijativu Opštine Zemun i Sekretarijata za investicije, projekat donosi modernu infrastrukturu u srce Beograda.
Kurir.rs/GO Zemun
Reaguj
Komentariši