Jutarnji špic usporio je Beograđane, a kolone vozila formirale su se širom grada.

Velika gužva je na mostovima, moto-putu, kod Autokomande, kao i prilazima centru grada. 

Kolone su dugačke, a vozila trenutno mile na ovim najpromentijim saobraćajnicama.

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva

Na naplatnim rampama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS. Nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni na GP Batrovci, na izlazu čekaju 480 minuta, dok na GP Šid, takođe na izlazu, čekaju 300 minuta.

