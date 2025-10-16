Beograd
OGROMNE GUŽVE U BEOGRADU: Jutarnji špic sve usporio, kolone vozila na ulicama prestonice (foto)
Jutarnji špic usporio je Beograđane, a kolone vozila formirale su se širom grada.
Velika gužva je na mostovima, moto-putu, kod Autokomande, kao i prilazima centru grada.
Kolone su dugačke, a vozila trenutno mile na ovim najpromentijim saobraćajnicama.
Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Bez zadržavanja na rampama auto-puteva
Na naplatnim rampama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS. Nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni na GP Batrovci, na izlazu čekaju 480 minuta, dok na GP Šid, takođe na izlazu, čekaju 300 minuta.
