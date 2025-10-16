Slušaj vest

Jutarnji špic usporio je Beograđane, a kolone vozila formirale su se širom grada.

Velika gužva je na mostovima, moto-putu, kod Autokomande, kao i prilazima centru grada.

Kolone su dugačke, a vozila trenutno mile na ovim najpromentijim saobraćajnicama.

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva

Na naplatnim rampama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je jutros iz AMSS. Nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.