Pukovnik profesor dr Ivan Marjanović, glavni dežurni hirurg VMA, otkrio je da je među zbrinutima bio i pacijent koji je iz Budimpešte transportovan u Srbiju nakon što je zadobio povredu vratne kičme.

- Juče u toku dana dovezen je pacijent koji je povredio vratnu kičmu u Budimpešti. On je transportovan odmah u Srbiju, u Centar za hitnu pomoć Vojno-medicinske akademije. Ovde je zbrinut, primljen u kliniku za neurohirurgiju VMA - izjavio je Marjanović za RTS.

Mlada muška osoba je noćas dovezena zbog preloma kosti u ruci nakon povrede u tuči na Karaburmi, dok je jedna osoba povredila oko na rekreativnom fudbalu.

Na VMA su juče primljene i dve osobe povređene prilikom pada sa visine. Jedan od njih, radnik koji je pao sa bandere, nalazi se u stabilnom stanju, smešten u intenzivnoj nezi Klinike za neurohirurgiju.

Tokom noći je primljena i mlada muška osoba sa prelomom ruke zadobijenim u tuči na Karaburmi.

- Zatim, povreda oka na rekreativnom fudbalu, sve u svemu dosta povreda i dosta posla u centru hitne pomoći VMA. S tim u vezi dosta posla - zaključio je.

Lekari na VMA noć pre zbrinuli su i pacijenta neuobičajene životne dobi, vojnog osiguranika starog čak 106 godina.

- Da pamtim, nije bilo starijih pacijenata na VMA. On je trenutno na lečenju u Klinici za urgentnu internu medicinu i nadamo se uspešnom oporavku i odlasku kući uskoro - naglasio je doktor.

Kurir.rs/Blic/RTS

