Zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati.

Potrebna dokumentacija:

– očitana lična karta podnosioca zahteva,
– izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– potvrda o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju,
– broj tekućeg računa podnosioca zahteva.

