Sekretarijat za socijalnu zaštitu Grada Beograda saopštio je da roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca mogu da podnesu zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda.
STIŽU PARE ZA OVU GRUPU RODITELJA U BEOGRADU: Imaju pravo na stalnu novčanu pomoć, ali samo treba da se prijave, evo i kako
Zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati.
Potrebna dokumentacija:
– očitana lična karta podnosioca zahteva,
– izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– potvrda o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju,
– broj tekućeg računa podnosioca zahteva.
Kurir.rs/beograd.rs
