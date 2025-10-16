Slušaj vest

Ovo je tradicionalna manifestacija, devetnaesta po redu, a očekuje se učešće četrdesetak igrača iz zemlje i regiona.

Svečano otvaranje je u subotu u 10.45 časova, turnir počinje u 11 časova, a dodela nagrada i zatvaranje su u nedelju u 16 časova.

Posetioci će na manifestaciji imati prilike da saznaju nešto više o takmičarskom bridžu, kao i o tome gde i kada se organizuju kursevi za početnike.

Kurir.rs/Beograd.rs

