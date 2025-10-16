Takmičenje se održava u četiri discipline (low kick, full contact, point fighting, kick-light), u svim uzrasnim i težinskim kategorijama. „Trofej Beograda” je prvo takmičenje u Srbiji koje je u sistem takmičenja uvelo disciplinu „point fighting”, jednu od najmasovnijih disciplina koja pretenduje da postane deo Olimpijskih igara.