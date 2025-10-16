„Trofej Beograda 2025” u kik-boksu, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu, održaće se 18. i 19. oktobra u zemunskom Sportskom centru „Pinki”.
Kik-boks savez Beograda
TROFEJ BEOGRADA 2025 U KIK BOKSU: Spektakl za vikend u Pinkiju
Ovo tradicionalno međunarodno takmičenje svake godine organizuje Kik-boks savez Beograda.
Takmičenje se održava u četiri discipline (low kick, full contact, point fighting, kick-light), u svim uzrasnim i težinskim kategorijama. „Trofej Beograda” je prvo takmičenje u Srbiji koje je u sistem takmičenja uvelo disciplinu „point fighting”, jednu od najmasovnijih disciplina koja pretenduje da postane deo Olimpijskih igara.
Foto: Beograd.rs
Na „Trofeju Beograda” svake godine učestvuju klubovi iz cele Srbije, ali i iz regiona – Hrvatske, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske, a očekuje se učešće više od 200 takmičara.
Kurir.rs/Beograd.rs
