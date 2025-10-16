Slušaj vest

Ovo tradicionalno međunarodno takmičenje svake godine organizuje Kik-boks savez Beograda.

Takmičenje se održava u četiri discipline (low kick, full contact, point fighting, kick-light), u svim uzrasnim i težinskim kategorijama. „Trofej Beograda” je prvo takmičenje u Srbiji koje je u sistem takmičenja uvelo disciplinu „point fighting”, jednu od najmasovnijih disciplina koja pretenduje da postane deo Olimpijskih igara.

Screenshot 2025-10-16 135227.jpg
Foto: Beograd.rs

Na „Trofeju Beograda” svake godine učestvuju klubovi iz cele Srbije, ali i iz regiona – Hrvatske, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Bugarske, a očekuje se učešće više od 200 takmičara.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteDruštvoKikbokserka Aleksandra Krstić učestvuje na svetskom prvenstvu u Abu Dabiju! U svet borilačkih veština ušla zbog kilaže, a onda pokorila njegovu scenu
PULS CLEAN.01_18_24_09.Still005.jpg
DruštvoNA GRUDIMA ZASTAVA SRBIJE, NA GLAVI HIDŽAB! Krišom trenirala sa 10 godina, pa KRVARILA u ringu kao svetska šampionka najbrutalnijeg sporta - ovo je Elmina priča
neispričano.00_01_24_09.Still005.jpg
Ostali sportoviKIKBOKSERI SPREMNI ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Juniorska reprezentacija Srbije putuje u Italiju
IMG-bcdefe6820a0aa50ae0930b925db3627-V.jpg
Ostali sportoviVELIKI USPEH SRPSKIH KIK-BOKSERA: Žetva medalja sjajnih boraca u Budimpešti...
IMG-93657a46eda21305c122bc57ca98d28c-V.jpg
Ostali sportoviŽETVA MEDALJA SRPSKIH BORACA: Srpski kik-bokseri osvojili 43 odličja na SK u Budimpešti
bud3.jpg