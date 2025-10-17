Beograd
DEO ZEMUNA CEO DAN BEZ VODE: Na spisku i Savski venac i Zvezdara, isključenja od 8.30 sati! Spremite zalihe
Delovi opštine Savski venac, Zvezdara i Zemun biće danas bez vode.
Savski venac
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, danas od 08.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Oblakovska (od Fabrisove do Veterničke),
- Gornjačka (od Oblakovske do Bulevara Franša d`Eperea),
- Veternička (od Oblakovske do Bulevara Franša d`Eperea),
- Fabrisova,
- Biničkog,
- Mokranjčeva i
- Zvečanska (od Fabrisove do Dinarske).
Zvezdara
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, danas od 08.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Marka Oreškovića (od Dimitrija Tucovića do Stanka Vraza),
- Gradištanska i
- Dimitrija Tucovića, neparna strana (od Gradištanske do Marka Oreškovića).
Zemun
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, danas od 9 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Cara Dušana, parna strana (od broja 262 do Filipa Višnjića),
- Mušickog i
- Pregrevica (od broja 190 do Mušickog).
Sa umanjenim pritiskom vode ostaće potrošači u Šumadijskoj, Banatskoj, Niškoj, Ruskoj, Skopljanskoj i Zadužbinskoj ulici.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
