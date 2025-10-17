Slušaj vest

Delovi opštine Savski venac, Zvezdara i Zemun biće danas bez vode. 

Savski venac

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, danas od 08.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Oblakovska (od Fabrisove do Veterničke),
  • Gornjačka (od Oblakovske do Bulevara Franša d`Eperea),
  • Veternička (od Oblakovske do Bulevara Franša d`Eperea),
  • Fabrisova,
  • Biničkog,
  • Mokranjčeva i
  • Zvečanska (od Fabrisove do Dinarske).

Zvezdara

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, danas od 08.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Marka Oreškovića (od Dimitrija Tucovića do Stanka Vraza),
  • Gradištanska i
  • Dimitrija Tucovića, neparna strana (od Gradištanske do Marka Oreškovića).

Zemun

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, danas od 9 do 22 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Cara Dušana, parna strana (od broja 262 do Filipa Višnjića),
  • Mušickog i
  • Pregrevica (od broja 190 do Mušickog).

Sa umanjenim pritiskom vode ostaće potrošači u Šumadijskoj, Banatskoj, Niškoj, Ruskoj, Skopljanskoj i Zadužbinskoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

