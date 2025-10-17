DELOVI 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Pogledajte detaljan spisak ulica
EDB Beograd za danas je planirala brojne radove u delovima 13 beogradskih opština.
U nastavku pogledajte detaljan spisak ulica koje će danas biti bez struje:
Vračar 08:30 - 14:00 BRANE CRNČEVIĆA: 2-20,1-15, BULEVAR OSLOBOĐENjA: 31-37, KRUŠEDOLSKA: 2-2,1-13, SVETOG SAVE: 30-36,
Zvezdara 09:00 - 17:00 BOSE CVETIĆ: 1-7, LADNE VODE: 16-26,30-40,44-50,54-76,13-15,19-45,49-77A, MILANKE KLjAJIĆ: 41, NADE PURIĆ PRILAZ 1: 4-6,1, ŠEVARICE: 4,1-7,
Palilula 09:00 - 13:00 Naselje BORČA: BEOĆANSKA: 20A, GRGETEČKA: 78, MIHAILA PETROVIĆA: 6-12R,7-13,25-27, PETKOVAČKA: 2D-4A,8-12,16-18,26-30A,34-48D,52,58A-58R,148,5-7,13A-15,19,25,33-37A,43-45A,53,59, VASE POMORIŠCA: 4J,8A,12,18-18A,28,9A,21-23A,43-51,71-71B,85, ZRENjANINSKI PUT: 150-150T, Naselje BORČA - Guvno: VASE POMORIŠCA: 42-44,48-54,64-66,70-84B,29-37A,55,59,63,77, Naselje JABUČKI RIT: JABUČKI RIT: 10B,
Rakovica 08:30 - 14:00 GRAMBERGOVA: 6-10,1-11, JANKOVIĆ STOJANA: 1-5V,13b, KNEŽEVAČKA: 36-42,37-51,55, MARIČKA: 45-53, MUMINOVAČKA: 45, PILOTA M PETROVIĆA: 31B-31V, SLAVKA RODIĆA: 2-24,30A-32,1-3,11-13,17,21, Naselje SENjAK: ŽELjKA ŠIJANA: 6-6b,
Novi Beograd 11:00 - 13:00 STUDENTSKA: bb,
Zemun 11:00 - 13:00 CVIJIĆEVA: 1-19, JOZE ŠĆURLE: 2-50,54,1-49,55, KOLONIJA B FABRIKE ZMAJ: 2-18,1-17, KORBIZIJEOVA : 2-8,1-5,
Obrenovac 08:30 - 14:00 Naselje Grabovac: AMBULANTA STARA: 0, BRĐANSKI KRAJ: 253, BRDO: 180-182,208,248,274,278,364,97,177G,223,229,247-253,267-277, CENTAR: 170F,178,179-179A, DOM ZDRAVLjA: 2,177, DONjI KRAJ: 528,534-542,546,572,636,698-700,65,533-535,539,547, DUBRAVA: 360-362, ĐURIĆA KRAJ: 0,48B,132,136,342,434,438,590,674,135A,139,435,439,471,535A, GRABOVAC: 0,174, GRABOVAČKI DRUM: 14,180C, GRABOVAČKI KRAJ: 6,5A, KOD CRKVE: 128A,152A,170B-170D,174A,137,171A-177E, KOD DOMA: 0,178,179-179, KOD EKONOMIJE: 0, KOD ŠKOLE: 170B,179-179V, LAZIĆA KRAJ: 227-227A, MLEKARA: 18, NEŠIĆA POLjICE: 44V,74A,65, POŠTA: 541, RAŠICA KRAJ: 268A,361-365, ŠEVARSKA: 269A,347, VIDANSKI KRAJ: 0-6A,10-48B,52-56A,60-102,118-118V,122-130G,148-170H,190E,426-430A,434,1-11,15-15,19-35B,39-69,73-75,83,87B-95,99,103,113C-121,125-135A,141-143A,149-161A,165-177C,275A,429-431,1111, VITANOVAČKI ŠOR: 0, VODOVOD: 1, ŽUTO BRDO: 17, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: BB, JADRANSKI KRAJ: 12B, MUZIČKA KOLONIJA: 356,360-362,359-363, NADVOŽNjAK: 10, NOVO SELO: 350,355, STUBLINE: 12,352-352,355,367,433, TODOROVIĆA KRAJ: 350,360A-364,261-261A,359,363A, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 10-14,11-11B,433A, ŽUTO BRDO: 1BB,
Sopot 08:00 - 15:00 Naselje DRLUPA: PARTIZANSKI PUT: 2-14,22-24,48,56,1-3A,7-15,23-25,49-51,55, RATKA JEVIĆA: 2-6,10A-16,20,28A-36,40-42,46-48,1-11,15-17,27-41,45-47, SEDMOG JULA: 2-40A,44-50,56-56B,62-66A,76,1-25,29A-33A,37-41B,45A-49A,53B-55, VLASTIMIRA VESIĆA: 4-4A,8B-10,14A-26,30-30G,34-42,48-48A,52-56,60-64A,68-80,84-90,3-3A,7A-21,25-33,41-45,49A-51,57-63,67-71,75-87A, Naselje DUČINA: BOGDANA MILIJANOVIĆA: 4,12,16,3-5,9,13-15, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 4-26,11A-23, LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2-4,46A-46B,52-60C,64-70,74A,90A16,1-13,19-21,25-37,41A, Naselje NEMENIKUĆE: BRANE AKSENTIJEVIĆA: 25, JANKA KATIĆA: , MILOVANA GLIŠIĆA: 16, Naselje PARCANI: KOSMAJSKA: 32A, Naselje ROGAČA: ALEKSANDRA NIKOLIĆA: 2-14, ANDRIJE HABUŠA: ,2-10,3-5,199, BOGOLjUBA TODOROVIĆA: 4,8-16,30,1, BRANE AKSENTIJEVIĆ: 2-4,16,34-38B,46,52,62-62A,1,5-19,25,29,33-37,45, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-28A,32-46,52-56,62-70,1-15,19-27A,31,35-43, ČIČINA: 6,10,14,18-22,1-5, JANKA KATIĆA: ,2-12,20,24-28,32,36-38,42,94,5,9-11,15-23,99, KOSMAJSKA: ,10A-14,18,22-30,34-36,40-52,56-70,76-78,82-92A,98-108,112-120,124-124A,128-132,136,140-150A,154A,158,168,426,15A-15C,35-37,43,47,51-63,67-69,73,77,81,87-93,97-99,105-115,123-127,131-141A,147-151,155-155C,163-171,175,179-183,193A,425, KOSMAJSKI VENAC: 34-38A,42A-50B,54,388,394,39,43,49-53,57A-61,69,83, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2,10-32,220,1-5,9-11,15, LOLE RIBARA: ,2-16,144,164,1-5,15-17A,23, MILOSAVA VLAJIĆA: 2,6,10-12,20,250,5-9,15-19,251, PROLETERSKA: 1-5,9,13, PRVOMAJSKA: 2-18,22-28,32-38,42-46,50,54,62,256A,348,376,3,7-11,17-19,27,33,37,41,45-51,55,63A,373-377,381, SAVE KOVAČEVIĆA: 3-5,9-11, SEDMOG JULA: 2-16,32-36,46-48,56,62-66,260,282,294,302-304,1A-9,13,17-31,35-39,43,47-51,283,291,295,303,307, VELjKA VLAHOVIĆA: 4-6,462A,3-7,11,15-23,403,421, Naselje SIBNICA: DRAGOLjUBA STANISAVLjEVIĆA: 1,
Surčin 08:00 - 18:00 Naselje BEČMEN: BEČMENSKIH ILEGALACA: 2-8,12-22,32,3-21, BORE JOVANOVIĆA: 2-6,10-12,16,5,105,16-18,59,81,91-97, BRAĆE ĆOSIĆ: 2,1-3, DOBANOVAČKA: 2-30,34-66,96,100-102,124,3-25,33-37,43,51-61,87,93,97-99, ĐURE JAKŠIĆA : 6,12b,20,32A,88,106A,114-120,126,1-15,19-23,27đ,31-35A,39A,45,85-87,109,113-117, DUŠANA ANTONIJEVIĆA: 6-8a,16-22,1-3,9-13,17-21,27, DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4,1-5, DUŠANA STOJANOVIĆA: 2-10,14-34,38-40,62,1-7A,15-17,21,31,35, GAJE JOVANOVIĆA: 2V-6,1-3, GLAVNA: BB,2-20,24-48,52-88,92,96,100-118,122-124,128-134,142,152,156,252-258,262,268,272,278-280,300,348,352,378,384,400-402,406,412,416-418,436,448,1-5,9-61,65-115,121-131,135-137,141,159-161A, HEROJA PINKIJA: 2-4,8-30,34,38,140,1-47,51,153-155,165, IVE ANDRIĆA : BB,8-8a,12-16,20-22,26,32,48b-48lj,9-17, JAVORSKA: bb,4,24-26,32-34,7,19, JEDANAESTOG OKTOBRA: BB,2-56,60-150,160-210,220-232,238-244,258,262-266,1-17,21-121,125-149,153-177,183-191,195-205,209,213-219,223-225,229-231,237-239,247,285, LAZARA POPOVIĆA: 6-8,14,18,3-7,11,15-17,27, LOZNIČKA: 8-10, MAKSIN SOKAK: 2-22,1-11, NADE BUBNIĆ: 2,8,16,22,26-38,1,5-13,19-23, NIKOLE TESLE: 2-20,5,9-15,19-23, NOVE NIKOLIĆA: 4,1-11, OSMOG MARTA: 2-12,16-22, PARTIZANSKA: 2-12,16-22, PETRA DOBRENA: 62,188,452,151-153,181, Radeta Jotića : 10-12,22,36,44,48-54,66,1,5-7,11-15,19-23A,31-33,37-43,47, Ranka Radišića : 2-6,10-12,1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-14,18-20,26-34,38-94,102A-104,108-110,116-116A,142,11-17B,21-51,57-59,65-71,81, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,54,58,62,66-68,72,80,92,98-100,118,122-126,130,1-25a,29,33-39,45-53,57,85,103-105, STEVANA RAIČKOVIĆA: 2-16, VASKA POPE: 1, VIŠNjIČKA: 4,8-10, VUKA KARADžIĆA: 2-18,1-9,13-13A, Naselje JAKOVO: VOŽDA KARAĐORĐA: bb, Naselje KLjUČ: MAJKE ANGELINE: 2C,12, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LjUBINKOVIĆ: 2-8,12-48,52-64,68-74,78-82,86-110,146,150-152,162,1-17,21-75,85-105,109-111,115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4,8,14,1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24,30-38,1-7,13,19-23,27,31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2,8-28,1-3,7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76,80-96,100,104-106,112,1-13,17-81,93, DVADESETČETVRTOG MARTA: 4-6,10A-12,22G,13,25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4,10-12,18,1-25, JOVANOVIĆEVA: 6,26,5-13,21,25-27,37,41, KRČEDINSKA: 4A-6,10,14-22,28-40,46-46,9-11,19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4,8,12,31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,8,12,30,82,86-90,5-7,13,17,23,27A,41,47-47D,55B-57E,67-69, PETRA KOČIĆA: 6,1-3,7,11, POLjSKA: 2-4,12-14,18,26,40-46,54-60, PROGARSKA: 2-4,12-22,9, TOLINAČKA: 14,18-36,1-7,11-25,29-53,57, VLADE NEDELjKOVIĆA: 2-4,20, VUKA ISAKOVIĆA: 4,8-10,16,20,24-26,36,42, ZMAJ OGNjENOG VUKA: 2-6,10,16,20-28,1,7-23,27-29,33, Naselje SURČIN: POTOK: 3-5, SEDAM SAMURAJA: 4-6, SREMSKIH BEĆARA: 2,3,7-11, TRISTANA I IZOLDE: 1-5,9,
Lazarevac 09:00 - 17:00 Opština Ub: naseljeno mesto Kalenić, zaseok Rajnovača.
Lazarevac 08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Brajkovac zaseok Jovičića kraj.