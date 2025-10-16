Slušaj vest

BEOGRAD - Danas u popodnevnim časovima na Voždovcu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno dete staro tri godine.

Prema rečima očevidaca, dečak je izleteo na ulicu između parkiranih automobila u trenutku kada je majka došla po njega u obližnji vrtić.

Na sreću, dete je zadobilo lakše telesne povrede.

Kurir.rs/Telegraf

