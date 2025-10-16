Beograd
DETE (3) POVREĐENO NA VOŽDOVCU! Saobraćajna nesreća ispred vrtića: Dečak izleteo na ulicu kad je majka došla po njega - poznato stanje povređenog mališana
BEOGRAD - Danas u popodnevnim časovima na Voždovcu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno dete staro tri godine.
Prema rečima očevidaca, dečak je izleteo na ulicu između parkiranih automobila u trenutku kada je majka došla po njega u obližnji vrtić.
Na sreću, dete je zadobilo lakše telesne povrede.
Kurir.rs/Telegraf
