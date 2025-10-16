Slušaj vest

Neimenovani muškarac je preminuo danas na železničkoj stanici Novi Beograd na izlazu ka peronu. 

Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a prolaznici su u neverici posmatrali dramu koja se odvijala pred njihovim očima.

Svedoci navode da su lekari pokušavali reanimaciju, ali, nažalost, bez uspeha.

- Samo se srušio, ljudi su stali, neko je pozvao Hitnu. Ubrzo su stigli, pokušavali su sve, ali... posle nekoliko minuta su samo pokrili telo - ispričao je jedan očevidac.

Hitna pomoć je odmah evakuisala sve putnike i prolaznike iz blizine mesta tragedije, a saobraćaj na delu stanice bio je kratkotrajno obustavljen.

Za sada nije poznat uzrok smrti, ali prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je u pitanju srčani udar.

Policija obavlja uviđaj.

