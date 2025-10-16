MUŠKARAC UMRO NA ŽELEZNIČKOJ STANICI NOVI BEOGRAD Očevici opisali tragične prizore: "Samo se srušio, pokušana je reanimacija ali bezuspešno!"
Neimenovani muškarac je preminuo danas na železničkoj stanici Novi Beograd na izlazu ka peronu.
Na lice mesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, a prolaznici su u neverici posmatrali dramu koja se odvijala pred njihovim očima.
Svedoci navode da su lekari pokušavali reanimaciju, ali, nažalost, bez uspeha.
- Samo se srušio, ljudi su stali, neko je pozvao Hitnu. Ubrzo su stigli, pokušavali su sve, ali... posle nekoliko minuta su samo pokrili telo - ispričao je jedan očevidac.
Hitna pomoć je odmah evakuisala sve putnike i prolaznike iz blizine mesta tragedije, a saobraćaj na delu stanice bio je kratkotrajno obustavljen.
Za sada nije poznat uzrok smrti, ali prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je u pitanju srčani udar.
Policija obavlja uviđaj.
Kurir.rs/Srbija danas