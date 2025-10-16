Slušaj vest

Beograd će od sutra do nedelje (od 17. do 19. oktobra) biti domaćin manifestacije BEO FEST. Događaj će biti održan u tržnom centru Beo Shopping Centar, i namenjen je svim generacijama. Ulaz je slobodan, a događaj je otvoren od 10 do 22 sata. Manifestacija je posvećena promociji domaćih proizvoda, kreativnosti i ručnog rada i okuplja više od 30 izlagača iz cele Srbije.

Posetioci će imati priliku da uživaju u raznovrsnim zonama, od gastronomije do mode, u kojima će svaki brend ispričati autentičnu priču kroz kvalitetne, ručno pravljene proizvode:

Zona rukotvorina i unikatnih proizvoda: ručni radovi, dekoracije, pokloni

Gastro zona: domaći med, kolači, štrudle, prirodni sokovi, namazi

Beauty & wellness zona: prirodna kozmetika, sapuni, mirisne sveće, ulja

Modna zona: unikatna odeća, nakit, torbe, aksesoari

Zelena zona: proizvodi od prirodnih materijala, vege paleta proizvoda

Dečja zona: lizalice, bombone i kreativne radionice za najmlađe sva tri dana događaja

BEO FEST promoviše domaću proizvodnju, održive vrednosti i kreativne ideje, pružajući prostor malim proizvođačima, zanatlijama i umetnicima da predstave proizvode posetiocima.