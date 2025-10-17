19.10.2025.godine sa početkom u 11:00 časova biće održan jedan od najintrigantnijih tematskih obilazaka Novog groblja, pod nazivom „Portreti srpskih diplomata i državnika“ (Zlatno doba srpske diplomatije). Ovaj obilazak je posvećen značajnim državnicima i diplomatama koji su svojim stavom, držanjem i odlukama ostavili trajan pečat na našoj političkoj i društvenoj istoriji. Pored ličnosti koje su svoje profesionalno opredeljenje pronašle u politici i javnom životu, nećemo zaboraviti ni čuvene diplomate - književnike. Postioci će imati prilike da se upoznaju životnim pričama harizmatičnog grofa koji je trebalo da postane patrijarh, diplomate koji je popularisao Šekspira u Srbiji, zatim tvorca čuvenih Embahada i mnogih drugih. Čuće se priče o tajnoj zabranjenoj ljubavi u diplomatiji, ali i druge jednako zanimljive crtice iz života ljudi koji su bili u državnom vrhu. Kroz lagano i zanimljivo kazivanje oživeće se sećanje na značajne naučnike, lekare i književnike, koji su se pokazali i kao vrsne diplomate i državnici u odsudnim istorijskim momentima.