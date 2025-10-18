Slušaj vest

Elektrodistribucija Beograd za danas je planirala brojne radove u delovima ovih beogradskih opština. 

Voždovac 09:00 - 17:00

KOLUBARSKA: 2-18,1-15,19, KRIVOLAČKA: 4-6,1-3, MAKSIMA GORKOG: 112-116,145-147,151-153, MURSKA: 12-14, STEFANA PRVOVENČANOG: BB,

Novi Beograd 09:00 - 12:00

OMLADINSKIH BRIGADA: 15B-15C,31-33A,

Novi Beograd 12:30 - 14:00

ANTIFAŠISTIČKE BORBE : 69a,77,

Zemun 08:30 - 14:30

AVIJATIČARSKI TRG : 2-4,1, KAPETANA RADIČA PETROVIĆA: 26,32,39-45, KARAĐORĐEV TRG: bb,14-34C,1-9A,13, KARAĐORĐEVA: 2-6,12-14,5,19-21, KEJ OSLOBOĐENJA: bb, STEVANA MARKOVIĆA : 2-4.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradZLATNO DOBA SRPSKE DIPLOMATIJE - NOVI BESPLATAN VOĐENI OBILAZAK NOVOG GROBLjA 19. OKTOBRA 2025. GODINE
Novo Groblje.jpg
BeogradDEO ZEMUNA CEO DAN BEZ VODE: Na spisku i Savski venac i Zvezdara, isključenja od 8.30 sati! Spremite zalihe
slavina
BeogradDajte krv i danas i spasite nekome život! Vaše malo znači puno - pokažite humanost na delu!
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi
BeogradDELOVI 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Pogledajte detaljan spisak ulica
screenshot-20240510-094341.jpg