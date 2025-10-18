Slušaj vest

Dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je lakše povređeno šestoro ljudi, ali kako je rečeno u Hitnoj pomoći, svima su povrede sanirane na licu mesta i niko nije vožen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su protekle noći ukupno 120 puta, na javnim mestima je bilo 27 intervencija.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, i to astmatičari, hipertenzičari i psihijatrijski pacijenti.

