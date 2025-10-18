Noć u Beogradu je protekla relativno mirno, bez teže povređenih osoba.
TRI UDESA TOKOM NOĆI U BEOGRADU: Oglasila se Hitna pomoć, intervenisali čak 120 puta
Dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je lakše povređeno šestoro ljudi, ali kako je rečeno u Hitnoj pomoći, svima su povrede sanirane na licu mesta i niko nije vožen u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su protekle noći ukupno 120 puta, na javnim mestima je bilo 27 intervencija.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, i to astmatičari, hipertenzičari i psihijatrijski pacijenti.
