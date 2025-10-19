Slušaj vest

EDB Beograd je saopštila da će danas bez struje biti samo na jednoj adresi na Čukarici, kao i deo Grocke.

U nastavku pogledajte detaljan spisak:

Čukarica 08:00 - 12:00 Naselje ŽARKOVO: MILORADA JOVANOVIĆA: 14,

Grocka 09:00 - 16:00 Naselje BOLEČ: SEDMOG JULA: 46,50-52,76,37-41,47,51, Naselje LEŠTANE: HAJDUČKE VODE: 18,5,9-15, HAJDUK STANKOVA: 2-6, HAJDUK VELjKOVA: 2-18, KRUŽNI PUT: BB,50,56A,64-66A,70-80,94-106,110,1A-1Š,47,59-67,71A-71Ž,83,89-91A,97-97A,101,105-111A, MARŠALA TITA: 1A-1I, STARCA VUJADINA: 2-4,5, STARINE NOVAKA: 4-8.

