Prema izveštaju beogradske Hitne pomoći dete je s lakšim povredama u Tiršovoj.

Hitna pomoć je imala 128 noćnih intervencija, a veliki broj je bio zbog pijanih, posebno maloletnika koji su prebacivani na toksikologiju VMA na trežnjenje.

kad je reč om pacijentima koji su zvali od kuće među njima je najviše bilo astmatičara, hipertenzičara i psihijatrijskih pacijenata.

Kurir.rs

