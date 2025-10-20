Slušaj vest

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u ponedeljak, 20. oktobra 2025. godine, u periodu od 9 do 17 sati, bez vode će ostati potrošači u Visokoj, Brđanskoj i okolnim ulicama.

Kurir.rs

