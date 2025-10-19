Jedan vozač se "nasukao" na tramvajskim šinama Mosta na Adi, i to u nedelju, kada nema saobraćajnog špica!
Tramvaji stoje
VOZAČ "MERCEDESA" NAPRAVIO HAOS NA MOSTU NA ADI: Svi se pitaju kako mu je ovo uspelo, a jedna stvar NIKOME NIJE JASNA (VIDEO)
Na fotografiji sa društvenih mreža vidi se "mercedes C klase", a navodi se da se muškarac zaustavio kada mu se probušila guma na šinama!
Tramvaji trenutno ne saobraćaju, a stvara se haos u saobraćaju jer putnici čekaju prevoz. Još uvek nije poznato kako je vozač dospeo na šine, a tek je nejasno i zašto, imajući u vidu da je danas nedelja i nema gužve na ulicama.
Saobraćajna policija je na terenu, a ekipe gradskog prevoza rade na uklanjanju vozila i normalizaciji saobraćaja.
(Kurir.rs/Telegraf)
