Slušaj vest

Na fotografiji sa društvenih mreža vidi se "mercedes C klase", a navodi se da se muškarac zaustavio kada mu se probušila guma na šinama!

Tramvaji trenutno ne saobraćaju, a stvara se haos u saobraćaju jer putnici čekaju prevoz. Još uvek nije poznato kako je vozač dospeo na šine, a tek je nejasno i zašto, imajući u vidu da je danas nedelja i nema gužve na ulicama.

Saobraćajna policija je na terenu, a ekipe gradskog prevoza rade na uklanjanju vozila i normalizaciji saobraćaja.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteBeogradVAŽNO ZA SVE NOVOBEOGRAĐANE I ZEMUNCE PRE NEGO ŠTO U PONEDELJAK UJUTRU KRENU NA POSAO! Velike izmene u saobraćaju od kružnog toka u smeru ka centru Beograda
GSP 1.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: U nesreći na Vidikovcu povređeno dete (6), lekari padali s nogu zbog velikog broja pijanih maloletnika, odvozili ih na trežnjenje
hitna-pomoc.jpg
BeogradJEDAN PAO SA BANDERE, DRUGI POVREDIO OKO NA FUDBALU, TREĆI ZDROBIO RUKU U TUČI?! Nesvakidašnju noć na VMA lekari će pamtiti i po pacijentu od 106 godina
0809-ministarstvo-odbrane-12.jpg
Beograd"TRAŽILA MI PARE, A ONDA UZELA 6.000 I POCEPALA IH!" Beograđanku prestravila nepoznata žena: Odvukla je u prolaz u centru grada, pa krenula da priča o RITUALIMA
silueta copy.jpg