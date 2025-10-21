BEZ STRUJE DANAS U BEOGRADU: Isključenja već od ujutru u delovima ovih 10 opština (SPISAK)
Zvezdara
08:30 - 12:00 ARILjSKA: 10-18,7-19, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 378-414,321-351, DESKAŠEVA: 2-20,1-7,11-25, KAMENOGORSKA: 2-8A,1-5, VJEKOSLAVA KOVAČA: 12-20, VOJVODE BLAŽETE: 2-12,16,1-15,
09:00 - 15:00 COCINA: 2-22, PANTE SREĆKOVIĆA: 2, SEVERNI BULEVAR: 6-8,7-25, VELjKA DUGOŠEVIĆA: 24-26,36-38,42-44,9,13,17-25V/2,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 1BB, Naselje DUNAVAC: DUNAVAC: 22-22B,30B,36,44,82,11,21A, OPOVAČKI PUT: 38,19-21,25, Naselje JAPANSKI CVET: OPOVAČKI PUT: 2,14,20,24-26,48, RIBARSKA: 19,23-29,35-39,43-45,49-51,63, ZRENjANINSKI PUT: BB,24A-24V,32-36,40A-40V,44,52-52V,56,19,25-27, Naselje Krnjača: ZRENjANINSKI PUT: 0,8A,22A,1BB,27,
15:00 - 20:00 VILINE VODE: BB,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje MAKIŠ: BORE STANKOVIĆA: BB,BB,2N,8,1-15Ž,19-23,
Rakovica
08:30 - 14:00 DVADESETPRVOG MAJA: 2-4,20-22,1,11,15, JANKOVIĆ STOJANA: 8-12,19-23, MARIČKA: 2-8,12-32,3-23,27,31-43A, MILE DIMIĆ: 5-7, MITRA BAKIĆA: bb,36-54, PILOTA M PETROVIĆA: 3-5G,9,13-15, STEVANA LUKOVIĆA: 2-10,1-7A, TREPČANSKA: 22-24,13-15G, VIŠEVAČKA: 78-104,41-57, Naselje BEOGRAD: OSLOBODILACA RAKOVICE: 4,1,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 147-163, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 7,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BRGULICE: BAGREMOVA: 2-4,10-12,5-13, MALE BRGULICE: 14B, SAVSKA: 15,57, Naselje OBRENOVAC: SKELA: 0,6-10,14-16,20,24-28,44-46,56,60,118,144,154,172-174,182,186,198,214,220,228,232,236,240,286,312,338,390,416,5,13,17-23,31,35,41,45,49,53-55,61,65,69-71,75,119,131,141,145-149,153-155,223,295,419,471, SKELA EKON.: 104, SKELA KOD ŠKOLE: 32, SKELA MARIĆA KRAJ: 21, VALjEVSKI PUT - RADIO STANICA: 0,36-38,218,318,213,317,489, Naselje RATARI: BRGULICE: 4A,16,48,100, KOD DOMA: 2B-4,104, KOD IGRALIŠTA: 106, NEMA NAZIV ULICA: 8,16,20-22,28,7,17,21,63,69, RATARI SELO: 14, RATARSKA: 66A,1-7A,11A-11C,115, ŠABAČKI PUT: 24-26,30-32,38-38,46,50A-52,84,88,106,110,13,19,27,31-35,47,57,81,95,109-111BB,1111-1111BB, SAVSKA: 0-2,6A-8A,14-16,20-22,26-34,38-56,64-68A,72-84B,88A-100K,104-108,122,136,140,144,5,9,13-13A,19,29,35-45,49-49A,53,59-67,79,83,89-93,107-109,119-125, Naselje SKELA: DESETOG OKTOBRA: 2-4A,16-18,22,32,52,56,74-74,92A,98,1,7-9A,13-17,21,27-29,33-35,43-47,57,93-95,99A,191, DONjI KRAJ: 10-16,58,9-11,17-19,29,35, DVADESETSEDMOG MARTA: 10-10A,5-9, KOD DOMA: 2,24,1-3,115,1111-1111BB, MIJIĆA KRAJ: 2,6,12,18,74,7-17,21-23, MILA MANIĆA-ALBANTE: 10A,16,20,24-30,34-40,50-62,68-68A,72,80-82,88,92,110,116,122,126,164-166,170,180,186A,192,222,19-23,29-45,49-57,69,73,85,93-99,111-113,117,121-123,133,147A,159-163,173,181,227,231-233A,257,1111BB, MILANA MIRČETIĆA: 2,6,46,54A-56,1,13-15,19-23,35-35A,293, MILISAVA GLUMČEVIĆA: 6-10A,15, MIODRAGA JERINIĆA-KIĆANA: 3,7-9, MIODRAGA MIJIĆA: 6, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 2-4,8,15-15A,23,29-31,35, PETRA GLUMČEVIĆA: 2-8,12,5,15,33,45-47, RADUŠKA: 6-18,24,1,7A-9, ŠABAČKI PUT: 4,10,26,50,56,78,82-84,92,106,112-112,116,122,126,130-132,140,144,150,154,162,166-170,174,184,200,212-214,226,242,1,15,19C,25-25,29-29A,39A,43,47,51-57A,63-67,73,81,97-97A,101,113,123,135-141,145,149,163,195, SAVSKA: 4,10,18-24,34,42,3-3,11,25,43, SLAJIĆA SOKAK: 18, SLAVKA BRKIĆA: 22,26,32A,40,78,82,86-88,124,11A,19-21,31,35,65, SREDINE: 12,5, STANISLAVA JOVANOVIĆA: 2-4A,16,34A-36B,40,46,3,15,19-23D, VROVI: 0BB-2,6,10,18,28,414-416A,424-430,472,15-17,25-25,33,37,413-415,423-425A,429-429,1111BB, ŽIVKA MARKOVIĆA: 44A,79, ZLAIĆA KRAJ: 14, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 230,316A,1-1BB,175-175,245,319,331D,345,1111, RASINSKA: 3,7,11, ŠABAČKI PUT: 4-6,14,20,70,82B,86A,94,100,108A,140-140,166-170,174-184,188-190A,196-198,202-206,210-212,216A-230,248-250,254,270,300-302A,314-316B,320,326-326A,332A-334,802,1,5,9B,25,31B,47,53-53E,59G,65,69A-71B,93,99D-99G,109A,113,145-149,155A,163-177,183-189,193-209,213-231,235,243A,247,253-259B,265,273,315-319B,325-327,331-337,343-345D,349A, UROVAČKA: 0,214,328, ZVEČKA KOD MLINA: 216, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 215B, BRAĆE LAZIĆA: 6,204,208,214A-226B,232-234,238-242,5,49A,179,215B-217A,225A,229,243,247,253-255,261A,267A-269,273A,283A-285,299-301,311A-313,317-319G,331,335,343-343V,351,1111BB, CILA ISAILOVIĆA: 2-4B,18A,9-11, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 16,24-34,52,9-17A,21-33, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 20, SLOBODANA ČANIĆA: 6-12,16,24-24A,28,32-34,5-5A,9A,13-15, ULICA 32: 2-2A,8, ULICA 34: 2-4A,8-10,14,7-11A, ULICA 35: 8,3-7, ULICA 36: 2-6,10A,264, ZASEKA: 2-4A,10,14-14A,22,26,786,7,787,817,
Sopot
08:00 - 14:30 Naselje DUČINA: BAVANSKA: 4,9-11, BRAĆE IVKOVIĆ: 2,8-10A,1-7,13-15A, MILORADA MARKOVIĆA: 12,7, PETLOVAČKA: 2-6,11,15-17, SAVE ŽIVANOVIĆA: 22,30-32,38-40A,44-56,19A,23-47, STEVE MILIJANOVIĆA-BADžAKA: 3-3A, Naselje MALA IVANČA: BORAČKA: 2A,6-14,20-22,3-27,303A, BRANE VASILjKOVIĆ: 2,6-12,5-7,11, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-4,9-11A,15, ČETVRTOG JULA: 2-12,7-9,13,163A, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-22,26-36,40,46-48,52,56-58,62-86,126,1-51,57-61,65-67,71-87,91-95,99-101,105,111-115A,133, DVADESETDRUGOG DECEMBRA: ,2-8,12-52,56A-64,68-70A,3,7-29,33-51,335A, DVADESETOG OKTOBRA: 2-4,10-12,16,20-34,38,412,422,3-17, GROBLjANSKA: 2-6A,10-12,16-18,3-7, KOSMAJSKA: 4-8,12-18,1-3A,7-9, LENjINOVA: 2-10,18-22,1,7-9,13-19,25,107B, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: ,4-4A,8-10,14-18,22-38,124,1-23,31-33,109C, NARODNIH HEROJA: 2-24,28,32-40,44,48-64,70,76A,1A-7A,11-17,21,25-27B,35-47,51-65, PARTIZANSKA: 4B-6A,3,9, PROLETERSKA: ,2-6,12-14,18,22-32,36-44,48,54-64,70B,74A,78,370,462,476,480A,1-29B,33-35,41-53,57-59,67-67A,73-77A,81-83,87-89, PRVOMAJSKA: 4-6,1C-9B, PUT ZA ŠINDRU: 1A, RADNIČKA: 4-10,1,9, SEDMOG JULA: 2-2,6-20,24-32,36-56,3,7-15A,19,23-35, SOLUNSKA: 2-12A,3-13, ŠUMADIJSKA: 2-12,1-15,19,23-25, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2-14,1-11, TRG BRATSTVA I JEDINSTVA: 2A-2B,6-8,1-15, VLADE JAKOVLjEVIĆA: 3,7, VUKA KARADžIĆA: 4-6,3-5,9-13, ŽELEZNIČKA: bb,2-6,18,1-5A,9-15,19, Naselje MALI POŽAREVAC: CARKOVA: 1A, DRINSKA: 8, HEROJSKA: 2,6,1-3,15, MILOVANA GRUJIĆA: 2-4,8-14, POPAJINA: 2-6,1-7A,13,17, SELjINO SOKAČE: 9A, SREĆKA JOVANOVIĆA: 27, VITE GRUJIĆA: 2-4B,8,20,24,1-11B,19,31,47,77, ŽIVE STEVANOVIĆA: 40A, ŽIVOTE STEPANOVIĆA: 26,32-42,25-27,31,35-37,41,51, Naselje POPOVIĆ: BOŽE JEREMIĆA: 2A-6,1-5, BOŽE VASKOVIĆA: 2,1-5, BRAĆE PAVIĆ: 2-10,14A-18,1A-11B,15A-19D, BRANE MARKOVIĆ: 2,6,10A-18,1-3,9A-11, BRANKA DUNIĆA: 2-4,1-5,17, BRANKA RANKOVIĆA: 2-12,16-16A,1, CANE MARJANOVIĆ: 2-10A,14,18-26B,34,38,266U,1A-19B,23A-29A,33-65, ČEDE RANKOVIĆA: ,2-8,12,16A-22B,26-30,36-42,1-21,307A, ĐAČKA: 2,18,1-3A, DESE MARKOVIĆ: 2-38G,44-90,110A,1-5,9A-43, DRAGOLjUBA ĐORĐEVIĆA: 2A-6A,10,1-3A, DRAGOLjUBA STAJKIĆA: 2A-6,1A,5A,9-13C, DRINSKA: 2B-4,8,1-3, ĐURĐA JOCIĆA: 4-6A,10-12A,1-13, GOLUBA IVKOVIĆA: 2-8,3, GROBLjANSKA: 2A,6-8,1-1B,5-7, JANKA SEKULIĆA: 2A-2B,6-16,22A-28A,32-40B,44B-52,1-27B,39,53B, KOSMAJSKA: 2-6B,10-40A,902,1-3A,7B-11,17A-27G,31-41,331A, KOSOVSKA: 2,32,1-3,7-13, LjUBIŠE JOVKOVIĆA: 1, LjUBOMIRA JOVIČIĆA: 2,10,1A-9, MILENTIJA SEKULIĆA: 2-8,12A-14,1,5-19A, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 2-6B,10A-28,32-36A,40-50B,54-64,68A,72-80,84B-96A,102A-122,288A,332G,1B-51,55-75A,79-81,85-107B,173G,269B,351, MILOSAVA JOVIČIĆA: 10-12, MILUTINA KOSANIĆA: 2,1-5, MIODRAGA STOJANOVIĆA: 8,1-3A, MOMČILA JOVIČIĆA: 2A-12,114B,1A-3,7, PARTIZANSKI PUT: 2,6-10A,14-24B,28-30,1-7,13-17,23, POP-DININA: 2,1, PREDRAGA SEKULIĆA-CALA: 2-6A,10-12,102-102A,1-3A,7,11-13B,17A-19,103A, PRVOMAJSKA: 4A,1A-1G,5A-15, RADENKA STEVANOVIĆA: 2-10,14,20,30-32,1-1F,7A-15F,19-25,29,33,37,41-43A, RADOMIRA JEVTIĆA: 2-6,1A-11, RADOMIRA VEKIĆA: 2-14A,1-3, RAJE KOSTADINOVIĆA: 2A,6-10, ŠKOLSKA: 2-4,1,5, SVETE VEKIĆA: 2-14,18-18B,328,1-3,7A-9A,13-17,327,331, TADIJE ŽUNjIĆA: 2,1-3, TIHOMIRA ČOLIĆA-BADžE: 2-2A,6-8B,14-20,24-26,1-17B,21A-31,43,67B, TIHOMIRA JOCIĆA: 2,1D-3B, ŽIVKA JOVIČIĆA: 4-12A,1A,5-7A,121-121B, ŽIVOTE MILOSAVLjEVIĆA: 2A-4,8,7A-9, Naselje RALjA: BRAĆE JOCIĆ: 4, BRAĆE RIBAR: 2-10,14,1-9,17-19, CANE MARJANOVIĆ: 2-8,12-14A,26-30,34,3A,19,23,27,37-39,67,71-85, CRNOTRAVSKA: 8,16, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 11-13, DRUGOG JULA: 2-6A,10-12,1-3, KOSMAJSKA: 3B, MILOSAVA VLAJIĆA: 15, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 4A-6,14,15A-17, NARODNIH HEROJA: 2,3, OMLADINSKA: 54B, PROFESORA ANDONOVIĆA: 36, RADOMIRA JOCIĆA: 2A-4,16,20-20A,28,34-40,48,56,60-64,1,11-19,25-27,35-37,349, SREMSKA: 2-12,18-22, ŠUMADIJSKA: 12A,18A,26-34,38-44,48-62,68A-70,88,94,100-102,13,39-41,47-53,341, ŠUMADIJSKIH BRIGADA: 6,16-22,26-30,34,48,13,31-33A,37-37A,47A,111, SVETOZARA MARKOVIĆA: 1-5,9-11,15, VUKA KARADžIĆA: 4, ŽIVOTE JOVIČIĆA GRKOVO: 2A-6,10-12,3A-5, Naselje SOPOT: DRAGOMIRA VELIKIĆA: 25, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 9A,19, KNEZA MILOŠA: 35, VASE ČARAPIĆA: 4A,8A-10B,14-18,30,80A,1-3A,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje VELIKA KRSNA: CENTRALNA: 4,12,3,15,19, DOLINA ŠEŠIRA: 2A,6,17, NOVA 104: 1, SREĆKA MAKSIMOVIĆA: ,12-14,26,34,1,9,15,25, VELIKA KRSNA: ,2,196,1,25,
Surčin
13:00 - 17:00 Naselje DOBANOVCI: BEOGRADSKA: bb,6-8,12,16-22,28,42,
10:00 - 13:00 Naselje DOBANOVCI: BEOGRADSKA: bb,6-8,12,16-22,28,42,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Štavica zaseok Kula.
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Stepojevac ulica Starih Boraca (put prema Konaticama).
09:00 - 16:00 Ulice: Karađorđeva 54,57,58,59,60,61,63,65. Đure Jakšića 5, 5a, Dimitrija Tucovića 2a,2b,2d,2e,2c,4,4a.
