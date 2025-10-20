Slušaj vest

Jedan mladić sa Karaburme u Beogradu, nedavno je svojim nesebičnim gestom prema starijem bračnom paru, pokazao koliko je malo potrebno vratiti veru u dobrotu i nesebičnost.

O njemu kao pravom heroju pisalo se na Iks društvenoj mreži, kada se osoba koja stoji iza profila "Kuke i motike" javno zahvalila ovom nepoznatom momku koji je njenim starim roditeljima u apoteci kupio lek od 1.500 dinara, nakon što oni nisu imali novca za njega.

"Danas na Karaburmi u apoteci moji roditelji, 84 i 88 godina, nisu imali kod sebe dovoljno novca za sve lekove i vratili su lek od 1.500 dinara. Na putu do kuće sustigao ih je momak koji je bio iza njih, čuo, kupio im lek i poklonio.

Dirnuti njegovim gestom, plakali su oboje, a i ja kada su mi ispričali. Ne znam ko je, ne znam mu ni ime, ali ogromno hvala. Volela bih da mogu da mu zahvalim i da im se odužim", napisala je žena.

"Još ima pravih ljudi"

Ovaj plemeniti gest oduševio je sve korisnike društvenih mreža, gde se priča ubrzo proširila. U komentarima su mnogi izrazili divljenje za sam potez nepoznatog mladića.

"Još ima pravih ljudi", "Postupak tog momka je zaista za veliko poštovanje. Gledajmo i učimo, naravno ako imamo", "Živeće ovaj narod dok je takvih dobrih duša", "E ovako nešto me raznese... Živi bili tvoji roditelji, srećni i taj momak!", "Ljudi su uvek ljudi. Posebno kad trenutak nije lak. Ne žele ni ime da im se zna. Emituju empatiju. Verujmo u dobre ljude. Uvek će ih biti", bili su samo neki od komentara.

Kurir/Blic

