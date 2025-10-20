Slušaj vest

U Beogradu je primećena nesvakidašnja scena koja je odmah privukla pažnju prolaznika, ali je ubrzo postala i viralna na društvenim mrežama. 

Naime, na Dorćolu su tokom jučerašnjeg dana primećeni mladi ljudi koji su na povocu šetali, ni manje ni više nego — psa robota

Izazvavši poglede i osmehe svih prisutnih na Dorćolu, robot-pas postao je dodatna atrakcija kada se snimak njegove šetnje ulicama pojavio na Iks profilu "doprinositelj".

Ova scena je uspela da oduševi i slučajne prolaznike — te i jednu majku sa detetom — koja je prišla da vidi njegove sposobnosti, a čini se i da ga "pomazi". 

- Stigli roboti na Dorćol, brate - navodi se u opisu videa, a komentari korisnika društvenih mreža su se samo nizali!

"Sutra kad neko bude prošetao ženu robota", "Još samo roboti fale na Dorćolu", "Braća Rusi šetaju robote po Beogradu", "Viđen u Rovinju, zamalo da nastrada", "Šta sve nećemo dočekati", samo su neki od komentara. 

Kurir.rs

