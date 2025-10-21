Slušaj vest

Nakon ukazane prve pomoći na mestu saobraćajne nesreće povređeni muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći bilo je nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Protekle noći je bilo ukupno 126 intervencija, od toga 9 na javnim mestima, za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i kardiološki pacijenti, a bilo je i više poziva zbog respiratornih i virusnih infekcija.

