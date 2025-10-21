Sinoć u 20.09 u ulici Drinske divizije u Borči dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povređen muškarac starosti 32 godine.
SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BORČI, POVREĐEN MUŠKARAC: Hitno prebačen na Urgentni, oglasio se lekar Hitne pomoći
Nakon ukazane prve pomoći na mestu saobraćajne nesreće povređeni muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.
Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći bilo je nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA.
Protekle noći je bilo ukupno 126 intervencija, od toga 9 na javnim mestima, za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i kardiološki pacijenti, a bilo je i više poziva zbog respiratornih i virusnih infekcija.
