Reporteri Kurir televizije raspoređeni su na ulicama širom Srbije sa kojih nam donose najsvežije informacije sa terena. Ovog jutra iz Beograda javlja se novinarka, Ines Grk, koja se trenutno nalazi na Bulevaru Mihaila Pupina:

- U Beogradu je svanulo prohladno jutro. Trenutno nema gužve u saobraćaju. Što se servisnih informacija tiče, zbog planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom, ostaće potrošači na opštinama Zvezdara, Palilula, Čukarica, Rakovica, Novi Beograd, Obrenovac, Sopot, Surčin i Lazarevac, dok isključenja vode za danas nisu najavljena. Ali može doći do kvarova na vodovodnoj mreži tokom dana, a u tom slučaju biće obezbeđene cisterne sa pijaćom vodom. Detaljan spisak ulica i vreme isključenja možete proveriti na stranici grada Beograda - kaže Grk i dodaje:

Bulevar Mihaila Pupina Foto: Kurir Televizija

- Kada govorimo o noći za nama, sinoć se u Borči dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povređen muškarac star 32 godine i prevezen u hitnu pomoć. Hitna pomoć intervenisala je ukupno 126 puta, od čega je devet intervencija bilo na javnom mestu. Takođe, tokom radova na redovnom održavanju u ulici Željka Milivojevića u Kaluđerici, deonica puta od ulice 20. oktobra do raskrsnice sa Bilečkom ulicom biće zatvorena od danas do 30. oktobra, a linije 313 i 394 ići će izmenjenom trasom.

Najnovije informacije iz Subotice

Stanje u Subotici, otkrila je novinarka, Aleksandra Orlić:

- Danas će radnici elektrodistribucije zaista biti vredni i u više ulica i naselja u Subotici čak od 8 do 14 časova u različitim intervalima će nestajati struje i naravno u više prigradskih naselja te molim gledaoce i naravno subotičane naselje. da se detaljno informišu, jer mislim da bi ceo izveštaj mogla da posvetim današnjem isključenju struje - kaže Orlić i dodaje:

Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

- Dakle, biće radno i samim tim za neke će možda biti i slobodnog vremena, budući da neće biti struje, pa neće moći da rade u svojim kancelarijama. Kada je u pitanju isključenje vode, za danas nemamo najavljenih radova. Ono što je važno da svi znaju, jeste da će zbog radova na kanalizacijskoj mreži biti zatvorena ulica Trg cara Jovana Nenada. Ta jednosmerna ulica od semafora do semafora i biće zatvorena do 25. oktobra.

