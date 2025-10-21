Slušaj vest

Jutarnji špic u Beogradu je u punom jeku, a gužve su prisutne na glavnim saobraćajnicama.

Najveći zastoji su trenutno na Gazeli i Pančevačkom mostu, gde se kolone vozila protežu u oba smera na Gazeli, a u smeru ka gradu gužva je na Pančevcu. Prolazak je otežan i na Plavom mostu, dok se na moto-putu u smeru ka Novom Sadu vozi usporeno zbog povećanog broja vozila.

Zastoji su prisutni i kod Autokomande, gde se zbog velikog priliva automobila iz više pravaca stvaraju kolone.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i da, ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Saobraćaj umerenog intenziteta

Saobraćaj u Srbiji umerenog je intenziteta dok magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž reka, a ima zadržavanja na granici za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na pojedinim deonicama moguća je sporija vožnja zbog radova na putu, tako da se vozačima savetuje da voze oprezno i da obrate pažnju na privremenu signalizaciju.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.