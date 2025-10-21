GUŽVE ŠIROM BEOGRADA: Jutarnji špic usporio saobraćaj na Gazeli, Pančevačkom mostu, kolone i kod Autokomande (foto)
Jutarnji špic u Beogradu je u punom jeku, a gužve su prisutne na glavnim saobraćajnicama.
Najveći zastoji su trenutno na Gazeli i Pančevačkom mostu, gde se kolone vozila protežu u oba smera na Gazeli, a u smeru ka gradu gužva je na Pančevcu. Prolazak je otežan i na Plavom mostu, dok se na moto-putu u smeru ka Novom Sadu vozi usporeno zbog povećanog broja vozila.
Zastoji su prisutni i kod Autokomande, gde se zbog velikog priliva automobila iz više pravaca stvaraju kolone.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i da, ukoliko je moguće, koriste alternativne pravce.
AMSS: Saobraćaj umerenog intenziteta
Saobraćaj u Srbiji umerenog je intenziteta dok magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž reka, a ima zadržavanja na granici za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na pojedinim deonicama moguća je sporija vožnja zbog radova na putu, tako da se vozačima savetuje da voze oprezno i da obrate pažnju na privremenu signalizaciju.
Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.
Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sata, na prelazu Kelebija sat i po, i na Gradini sat vremena, dodao je AMSS.