Slušaj vest

Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u sredu, 22. oktobra, od 8.30 do 18 časova vodu neće imati ni potrošači u Ribničkoj ulici, Kapetana Miodraga Miletića, Emanuila Jankovića i Ulici admirala Vukovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi: www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeograd"BEZBEDNO ZA LJUDE" Ispitivanja u beogradskoj kasarni u Žarkovu
whatsapp-image-20240309-at-12.07.42-pm-3.jpg
BeogradVAŽNO ZA SVE NOVOBEOGRAĐANE I ZEMUNCE! Velike izmene u saobraćaju od kružnog toka u smeru ka centru Beograda
GSP 1.jpg
BeogradMLADIĆI PROŠETALI OVO NA POVOCU, LJUDI GLEDALI U NEVERICI! Neverovatna scena na Dorćolu: "Sutra kad neko bude prošetao ženu..." (VIDEO)
Screenshot 2025-10-20 204444.jpg
BeogradMLADIĆ NA KARABURMI IŠAO ZA STARIJIM PAROM, ONO ŠTO JE URADIO DOVELO IH DO SUZA Oglasila se nepoznata žena: "To su moji roditelji, želim da ti kažem samo jedno"
Beograd ulice
BeogradOVAKO JE IZGLEDALA VOJNA AKCIJA OSLOBOĐENJA BEOGRADA: Dan kada je sloboda ušla u grad, a ostaci nemačkih snaga razbijeni
Oslobođenje Beograda