- Svakako je trebalo da Bulevar Mihajla Pupina bude obnovljen, proširena je leva traka i omogućen bolji protok saobraćaja. Svaka vojna parada je deo spoljne politike jedne države, a Grad Beograd i Srbija to mogu da priušte, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji je zajedno sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, obišao je danas rekonstruisanu saobraćajnicu Bulevar Nikole Tesle u Novom Beogradu nakon nedavno održane vojne parade „Snaga jedinstva 2025”.

Gradonačelnik Šapić je istakao da je vojna parada važna za politiku države i njenu geopolitičku stabilnost, te da su sve značajne države u poslednje dve godine imale vojnu paradu, kao što je imala i Srbija.

– O našoj vojnoj paradi se mnogo govorilo i bila je najveća u istoriji od osamostaljenja Srbije i raspada Jugoslavije. Beograd je, što se i očekivalo, bio na usluzi kada su u pitanju komunalna i saobraćajna logistika. Trasa na kojoj se parada odvijala vrlo brzo je vraćena u funkciju. Iskoristili smo paradu kako bi u Bulevaru Mihajla Pupina, koji je svakako trebao da bude obnovljen, proširili levu traku na četiri mesta i značajno omogućili bolji protok saobraćaja te smo tako dobili novu traku od Brankovog mosta do Opštine Novi Beograd. To je ranije i bilo u planu, a nakon ove parade smo iskoristili priliku i da presvučemo novim asfaltom Ulicu trešnjinog cveta i Bulevar Nikole Tesle – rekao je on.

Foto: Beograd.rs

Napomenuo je da je nepotrebna dalja polemika u vezi sa tim koliko je sve to koštalo, jer Grad Beograd i Srbija to mogu da priušte te da su ti troškovi minorni u odnosu na to kakvi su benefiti i kakva se poruka šalje, jer, kako kaže, svaka vojna parada je deo jedne spoljne politike države.

Šapić je naveo da se nada da su Beograđani svesni da se u poslednje dve tri godine u gradu izvode najveći infrastrukturni, građevinski i saobraćajni radovi od Drugog svetskog rata.

– Mislim da svaki normalan čovek kada vidi da se njegov grad gradi i razvija, to može samo da podrži, a zlonamernih je uvek bilo i biće ali se na njih nećemo mnogo osvrtati – poručio je gradonačelnik.

Foto: Beograd.rs

Ministar odbrane Bratislav Gašić je podsetio da vojnu paradu „Snaga jedinstva” nije bilo moguće izvesti bez kompletne uključenosti celokupnog državnog rukovodstva i Grada Beograda, na čijoj se teritoriji ova parada održavala.

– Veliko hvala svima koju su učestvovali u organizaciji jedne od najvećih vojnih manifestacija u našoj istoriji. Obećali smo da ćemo nakon parade sve da saniramo i vratimo u prvobitno stanje i hvala Gradu Beogradu i njegovim preduzećima na brzini kojom su sanirali sva oštećenja – rekao je ministar Gašić.