Svi posetioci pijace „Stari Merkator“ pored svežeg voća i povrća, imaće priliku da pazare i domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi.

U raznovrsnoj ponudi zdravih i kvalitetnih namirnica, svi sugrađani imaće mogućnost da nabave širok asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakija i mnoge druge autentične specijalitete.

Posetioci i ljubitelji ove pijace koji se na njoj snabdevaju, inače, uživaju i u njenom modernizovanom ambijentu, bogatoj ponudi saksijskog, rezanog cveća i sadnica, a kupovinu lakšom i komfornijom čini i garaža sa 50 parking mesta.

Organizacijom „Karavana zimnice“ JKP „Beogradske pijace“ već punu deceniju pokazuje da u svakom segmentu brine o potrebama savremenog potrošača, da predstavlja značajnu kariku i u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda.

Karavani zimnice organizuju se svakog vikenda na drugoj pijaci koja posluje u sastavu Preduzeća, kako bi tradicionalna zimnica pripremljena od visokokvalitetnog lokalno gajenog povrća i voća, bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.

Ponesite cegere i 25. i 26. oktobra od 8 do 16 časova posetite pijacu, poručuju iz Beogradskih pijaca.

Ulaz je slobodan!