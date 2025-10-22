DANAS BEZ STRUJE DELOVI 10 OPŠTINA: Dugačak spisak isključenja, proverite jeste li na njemu
Spisak isključenja struje:
Stari grad
08:30 - 14:00 CARA UROŠA: 8, KALEMEGDAN GORNjI GRAD: 16-16, KALEMEGDAN MALI: BB,BB,BB,BB,BB,BB,2-2,1-1,5-5,13, KALEMEGDAN VELIKI: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,14-14, PJARONA DE MONDEZIRA: 4, TADEUŠA KOŠĆUŠKA: 2,
Zvezdara
09:00 - 15:00 MARJANOVIĆEVA: 2, RTANjSKA: 2,1-5, SEVERNI BULEVAR: 21-23, SVETOG NIKOLE: BB,46-62,66-70,78,1-1, TOPLIČKA: 2-6,1-7, VELjKA DUGOŠEVIĆA: 4-10,14A-14B,
Palilula
09:00 - 13:00 Naselje BG-KRNjAČA: ALEKSANDRA VELIKOG: 1-11,17-21,25-29, ANDREJA MITROVIĆA: 2,6,1, AZANjSKA: 1-19, BORIVOJA VUKOVA: 8-16,20-22A, IVANA GUBIJANA: 10-14,18-20,15-21,25, MILANA GALIĆA: 2-12,1-13, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 2: 2B-4A,10-14,18-24,3-35D, ZRENjANINSKI PUT: BB,82,95I-97,101-103, Naselje Krnjača: AZANjSKA: 2,16-24, BOŠKA DESNICE: 2-6,10-20,1-27, ZRENjANINSKI PUT: 98-100,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje UMKA: ĐURE DANIČIĆA: 68-78,82,57D,69-71,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 TADIJE SONDERMAJERA: 1-3,
Zemun
11:00 - 13:00 VOJNI PUT 1 : 24-26A,32-44,50-110,116-118,124-142,148-158,164-174,196A-198,25-27A,35-41,49-111,115-119,127-133A,137-143,147-157,163-175,197-199, VOJNI PUT 2 : 26-30,36,46-60,72-76,86-90,98-100A,138a,27-31,47-61,73-75,85-89,93,97,
Barajevo
09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: BOGOLjUBA PETKOVIĆA: 1A-1B,7, HRASTOVA: 2-12,1-13, PROKIĆA KRAJ: 0-26,32-44,48-52,386,5A-45,49,53,57A-65A,69,75A,79-83D,87-93A,97A-101,259B, SVETOSAVSKA: 158,164-170,180-184,188-188D,192-194B,202A-202B,206-208A,214A-250,260B-262C,266,270-272B,278,282A-288,294A,298,302,314,322,330,334-340,346,350,356,364,370-378B,23A,157A-161,165-177,185-187,191-199A,203,207-211,215B,223C-225,229-231A,241B,245-253,257-259,267-269,273-279,283-293C,297,301-305,309-315,319A-329B,333,337-341,345A-349,353-355A,359-361,835A, VRELINSKA: 6-8,7,15,19,25,33-43, Naselje GUNCATE: BEOGRADSKA: 2A-10B,14B,18-22E,44,3-13,43G, DESETOG OKTOBRA: 2-8,12-34,1-3,7-13, DEVETOG MAJA: 2-4,24,28,32,27-27DJ,39,53, GROBLjANSKA: 2A,6-8,12-18,1,9-19, IZVORSKA: 2-34,40-54,58-60,1-27,31-33,37-47,51-53, KOSMAJSKA: 2-8A,12,1-3A,7A-11,15,93B, MAJDANSKA: 2-6A,10-10Ž,14-20,1-1A,7-9A,13-21, OBRŠINSKA: 2-50,54-72,1-11,15-17,21-23,27-33A,37-39,43-53,121A, OMLADINSKA: 2-22,26-54B,1-15,19-31, PALIH BORACA: 0BB-36A,1-31,35A,39-41, PROKIĆA KRAJ: 13G,89Z, ŠANDRVANSKA: 2-22A,26-28,32-52,74,3-11,15,41-43,75B, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 0-36B,42-42A,46-70,74D-88,92-96,100-106,110-120,124-138A,1-35A,39-45B,49-61D,65-85,89-103,107-113,119A-119B,123-127,131-139,145D-161, VOJVODE STEPE: 2A-4,1-7A,11-17,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje DREN: BRDO: 88, DREN DONjI KRAJ: 64A-74,78-88,96, GAVRIĆI: 29, MIROSAVLjEVIĆA PUT: 27, MUZIČKA KOLONIJA: 1A,53,173B, MUZIČKA ŠKOLA: 66,63,71,87-87A,181, Naselje Grabovac: BRDO: 56,210A,246,272,284-286B,300,306A-312,318,322,338,380,283C,295A-297,307-313,319,327,331,353, DUBRAVA: 1111, FILIMONOVIĆA PUT: 306,316,309A, GRABOVAC: 323A, PANIĆA PUT: 31, ŠEVARSKA: 28,66B,200,272-272B,286-286B,334,340-340G,350,201,237B,283-283D,287, VIDANSKI KRAJ: 49, Naselje LjUBINIĆ: CENTAR: 58,76,80-86,94-102,106-128,146,156A-156B,160A,93-95,99-99C,105-111,115-119,123,147A-147B,231,1111, ĆOPIĆA KRAJ: 41A, DONjI KRAJ: 2-4,8-20A,26,46-48,3-9,13-21,45, DUBRAVA: 228B,217A, GORNjI KRAJ: 128-130V,148-162,172-174,206,214,224-228,232-234,49,125,129,147,151-161,219A,225-229,233-233J, IVOVIĆA KRAJ: 223, KOD CRKVE: 14A,48A-50, KOD DOMA: 118A-122B,1BB,97,215,229G, LIPOVICA: 0,106,148A,160B,186,206-212,216,220-226D,125B,205-211,217-231, LjUBINIĆ: 151A, MILOSAVLjEVIĆA KRAJ: 160A, MUZIČKA KOLONIJA: 168-170,176,180,184,17B,175,185, PAVLOVIĆI: 188, PRNjAVOR: 130-144B,230,113,133-137,141-145,163-163A, PUT ZA ORAŠAC: 180B,226,223E, SIMIĆI: 188-190B,194-198A,202,189,193-197,201-203, Naselje Orašac: ORAŠAC: 1111, ORAŠAC DONjI KRAJ: 16A,154-158B,162-164,153-161,165A, PUT ZA BANjANE: 2G,1111, ŠEVAR: 16A, Naselje VUKIĆEVICA: BANjANSKI PUT: 0,1111, GORNjI KRAJ: 16,36,40-44,1-3,31-41,165, MATIČA KRAJ: 40B, NEMA NAZIVA ULICA: 38,113, PUT ZA DONjI KRAJ: 0,32,70,110,114-128,132-134,138-144,148-150B,154-160,164,168-170,111,115,119,123A-133A,137-145,151-153,157-159,163-169, SELO: 42A,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje BEČMEN: ĐURE JAKŠIĆA : 6,12b,3-15,19-23, SAVE KOVAČEVIĆA: 82A-86,108,71, STEVANA RAIČKOVIĆA: 2-16,
Lazarevac
09:00 - 13:00 Naseljeno mesto Šopić zaseok Krivaja.
Kurir.rs