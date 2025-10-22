Slušaj vest

U dva udesa koja su se dogodila tokom noći u Beogradu povređene su dve osobe.

Žena (36) povređena je u Vrtlarskoj ulici u Zemunu oko 20.28 sati a ekipe Hitne pomoći prevezle su je u KBC Bežanijska kosa.

U udesu koji se dogodio oko 21.55 u Ustaničkoj ulici, povređen je muškarac i on je prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 119 puta, a od toga je 27 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astamtičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti.

