Tramvajske linije 7L, 9 i 13 bile su van saobraćaja zbog zastoja na mostu na Adi, koji je nastao usled požara plastike na šinama, potvrđeno je iz dispečerskog centra GSP Beograd.

Prema dostupnim informacijama, na mostu su nadležne ekipe otklonile posledica i sanaciji štete.

Danas je u saobraćaj u Beogradu uključeno ukupno 1.476 vozila javnog prevoza.

Saobraćaj u glavnom gradu odvija se uobičajeno, bez planiranih ili nepredviđenih promena u radu linija javnog prevoza.

