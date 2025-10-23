Koje opštine u Beogradu ostaju bez vode narednih dana

Na opštini Vračar će zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda u četvrtak, 23. oktobra, od 8 do 18 sati bez vode biti potrošači u Gročanskoj ulici.

Kada je Zemun u pitanju, zbog istog razloga, u četvrtak od 9 do 20 sati vode neće biti u Dubrovačkoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi: www.bvk.rs.