Na platou ispred Skupštine Srbije danas je izbio požar, a gust dim nadvio se nad tim delom centra Beograda, šireći se ka Trgu Nikole Pašića.
sve hitne službe na licu mesta
LOKALIZOVAN POŽAR NA PLATOU ISPRED SKUPŠTINE: Gori šator, nadvio se gust dim do Trga Nikole Pašića (FOTO, VIDEO)
Slušaj vest
Na mesto požara odmah su došle sve hitne službe a požar je u međuvremenu, nešto pre 11 časova, i lokalizovan.
Požar je zahvatio jedan od postavljenih šatora, a hitna pomoć zbrinula je jednu osobu. Tri vatrogasne ekipe trenutno rade na dogašavanju požara.
Požar ispred Skupštine, gori šator Foto: Kurir
Vidi galeriju
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, uzrok požara mogla bi biti eksplozija plinske boce ili grejalica, a neposredno pre požara Beograđani koji su tuda prolazili čuli su zvuk nalik manjim eksplozijama.
Foto: Naxi kamere printscreen
Kurir.rs/Lazar Stojanović
1 · Reaguj
Komentariši