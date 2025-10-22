sve hitne službe na licu mesta

Na mesto požara odmah su došle sve hitne službe a požar je u međuvremenu, nešto pre 11 časova, i lokalizovan.

Požar je zahvatio jedan od postavljenih šatora, a hitna pomoć zbrinula je jednu osobu. Tri vatrogasne ekipe trenutno rade na dogašavanju požara.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, uzrok požara mogla bi biti eksplozija plinske boce ili grejalica, a neposredno pre požara Beograđani koji su tuda prolazili čuli su zvuk nalik manjim eksplozijama.

