Na mesto požara odmah su došle sve hitne službe a požar je u međuvremenu, nešto pre 11 časova, i lokalizovan. 

Požar je zahvatio jedan od postavljenih šatora, a hitna pomoć zbrinula je jednu osobu. Tri vatrogasne ekipe trenutno rade na dogašavanju požara.

Požar ispred Skupštine, gori šator Foto: Kurir

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, uzrok požara mogla bi biti eksplozija plinske boce ili grejalica, a neposredno pre požara Beograđani koji su tuda prolazili čuli su zvuk nalik manjim eksplozijama.

Požar u kampu ispred Skupštine Izvor: MONDO/Privatna arhiva

2 požar kod skupštine Izvor: Kurir

Foto: Naxi kamere printscreen

Požar u kampu ispred Skupštine Izvor: MONDO/Privatna arhiva

Požar u kampu ispred Skupštine Izvor: MONDO/Privatna arhiva

Požar u kampu ispred Skupštine Izvor: MONDO/Privatna arhiva

Kurir.rs/Lazar Stojanović

Screenshot 2025-10-22 093929.jpg
Screenshot 2025-10-22 083147.jpg
Gorele rafinerije MOL-a i Lukoila
zapaljen auto