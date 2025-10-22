Slušaj vest

U okviru osmog kola prve lige mlađih kadeta fudbalske lige Beograda domaća ekipa OFK „Balkan“ iz Mirijeva savladala je renomirane vršnjake iz FK „Crvena Zvezda“ rezultatom 1:0.

Vredno je istaći kao najvažnije izuzetno sportsko ponašanje svih učesnika ove prelepe fudbalske utakmice: igrača, trenera, navijača oba kluba, prijatelja i roditelja igrača oba kluba, za što su na prvom mestu zaslužni pre svega trener domaće ekipe Petar Jovanović i trener FK „Crvena Zvazda“ Slaviša Šuša.

Obeležje ove utakmice je prelepa sportska atmosfera pre svega na terenu, jer sudija ove dinamične, borbene i lepe utakmice nije imao potrebe da pokaže ni jedan žuti karton, a svaki start i sportski prekršaj završio se pružanjem ruke protivniku.

Kapiten Balkana Dimitrije Marković Foto: Privatna arhiva

Fudbalsku utakmicu obeležio je kapiten domaće ekipe, vihorni Dimitrije Marković, koji je u trećem minutu utakmice u stilu velikog Halanda, pretčao sa loptom gotove sve igrače odbrane Crvene zvezde po desnoj strani terena, još sa svoje sredine terena i posle čitavih šesdeset metara u sprintu idealno je centarštom uposlio Lovrića koji je samo poslao loptu pored nemoćnog golmana gostiju.

Uprava i prijatelji domaćeg kluba iz Mirijeva, s poštovanjem su dočekali i ugostili gostujuću ekspediciju, čime su pokazali da su primer deci koja se bave sportom.

Ova slika sa stadiona „Balkana“ u Mirijevu je upravo i slika i poruka koju su jedan fudbalski klub i svi prijateljii oba kluba zajedno poslali kao pobedu sporta i koja treba da služi za primer kako se treba ponašati i na terenu i kraj terena.