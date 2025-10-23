Ekipe Hitne pomoći su tokom noći u Beogradu imale 99 intervencija od kojih 18 na javnim mestima.
Hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Oboren motociklista u Omladinskih brigada, Beograđani se najviše žalili na ove bolove (VIDEO)
Zbrinule su i prevezle na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) i vozača (30) motora koji je nešto posle ponoći povređen u udesu u ulici Omladinskih brigada.
Najviše su im se javljale osobe sa hroničnim zdravstvemim problemima kao i zbog bolova u grudima, dodali su u Hitnoj.
Kurir.rs/Beta
