Zbrinule su i prevezle na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) i vozača (30) motora koji je nešto posle ponoći povređen u udesu u ulici Omladinskih brigada.

Najviše su im se javljale osobe sa hroničnim zdravstvemim problemima kao i zbog bolova u grudima, dodali su u Hitnoj.

Kurir.rs/Beta

