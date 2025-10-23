Beograd
DETE LUTALO ISPOD BRANKOVOG MOSTA Obezbeđenje Beograda ga spaslo: Nije znalo ni ko je, ni zašto je tu
Dete uzrasta između 4 i 5 godina koje je tražeći roditelje lutalo ispod Brankovog mosta, spaslo je Obezbeđenje Beograda.
Prolaznici su sinoć oko 18:30 obavestili patrolu Obezbeđenja da se ispod Brankovog mosta, na Starom gradu, nalazi dete bez roditelja.
Prema izvoru Foneta, dete nije bilo u stanju da pruži informacije o svom identitetu ni načinu na koji se našlo samo na tom mestu. Obaveštena je i policija koja je već imala prijavu roditelja o nestanku deteta.
Policija je na mestu gde je dete pronađeno preuzela nadzor nad njim i pozvala roditelje da dođu po dete.
(Kurir.rs/Fonet)
