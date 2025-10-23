Beogradski jutarnji špic, za razliku od prethodnih dana, ovog jutra izgleda za nijansu drugačije, gužvi nema ni na mostovima, ni na najprometnijim ulicama u glavnom gradu.
GUŽVE NEMA NI NA GAZELI, NI NA BRANKOVOM: Beograd prohodan, GSP ide normalno
Glavni udar je prošao, ali prolećne temperature bez vetra i kiše svakako olakšavaju vožnju.
GSP saobraća uobičajeno za radni dan.
Foto: Naxi kamere printscreen
AMSS: Pojačan saobraćaj u gradovima
Saobraćaj je pojačanog intenziteta u gradovima a sporija vožnja očekuje vozače na brojnim deonicama na kojima je izmenjen režim odvijanja saobraćaja, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).
Vremenske prilike će doneti povoljne uslove za vožnju, osim na jugu Banata, gde se krajem dana očekuju jaki udari vetra na mostovima i nadvožnjacima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko šest sati.
