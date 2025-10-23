Slušaj vest

Glavni udar je prošao, ali prolećne temperature bez vetra i kiše svakako olakšavaju vožnju.

GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

Screenshot 2025-10-23 093001.jpg
Foto: Naxi kamere printscreen

Screenshot 2025-10-23 093008.png
Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Pojačan saobraćaj u gradovima

Saobraćaj je pojačanog intenziteta u gradovima a sporija vožnja očekuje vozače na brojnim deonicama na kojima je izmenjen režim odvijanja saobraćaja, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Vremenske prilike će doneti povoljne uslove za vožnju, osim na jugu Banata, gde se krajem dana očekuju jaki udari vetra na mostovima i nadvožnjacima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko šest sati. 

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDETE LUTALO ISPOD BRANKOVOG MOSTA Obezbeđenje Beograda ga spaslo: Nije znalo ni ko je, ni zašto je tu
brankov-most3.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Oboren motociklista u Omladinskih brigada, Beograđani se najviše žalili na ove bolove (VIDEO)
Screenshot 2025-10-23 073347.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Na spisku ulice u ovih 9 opština
strujomer-brojilo-struja.jpg
BeogradDELOVI VRAČARA I ZEMUNA DANAS BEZ VODE: Česme suve od 8 do 18 sati
slavina
BeogradPokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno
mladić pokazuje na flaster na ruci nakon davanja krvi