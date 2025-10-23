Slušaj vest

Tokom protekla 24 časa na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) primljen je veći broj pacijenata iz različitih delova Srbije, a među njima najviše onih sa povredama zadobijenim prilikom rada i kućnih aktivnosti, saopštio je glavni dežurni Grupe neuropsihijatrijskih klinika VMA Željko Krsmanović.

"Bilo je više pacijenata iz raznih delova Srbije, uglavnom sa povredama. Izdvojio bih slučaj pacijenta iz Smedereva koji je prilikom pripreme drva za zimu, radeći na cirkularu, zadobio parcijalnu amputaciju tri prsta. Pacijent je odmah primljen na Kliniku za plastičnu hirurgiju, urađena je operacija i očekuje se dalji tok lečenja", rekao je dežurni lekar.

On je ovom prilikom uputio apel građanima da budu posebno oprezni tokom sezonskih priprema za zimu.

"Sada je period kada ljudi mnogo rade, naročito na pripremi ogreva. Važno je da budu pažljivi i da koriste zaštitnu opremu, jer se u ovom periodu često dešavaju slične povrede", istakao je dr Krsmanović.

Nesvakidašnji slučaj

Pored toga, lekari VMA intervenisali su i u nesvakidašnjem slučaju iz Mladenovca.

"Primljen je pacijent starije životne dobi iz doma za stare u Mladenovcu. Kako nezvanično saznajemo, došlo je do tuče između dva korisnika doma, pri čemu je jedan zadobio višestruke povrede - opekotine trupa, povrede glave i iščašenje. Naši ortopedi su reagovali, povreda je zbrinuta, proteza vraćena na svoje mesto, i pacijent je potom vraćen na dalje lečenje u dom“, naveo je dežurni lekar.

U protekla 24 časa na VMA je pregledano oko 560 pacijenata, što je, prema rečima dežurnog, nešto mirniji dan u odnosu na uobičajeni prosek.

"Bilo je oko deset do dvanaest hitnih operacija i pet intervencija u angio sali. Najčešće su u pitanju kardiovaskularne intervencije zbog akutnog infarkta miokarda", dodao je dr Krsmanović.