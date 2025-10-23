Slušaj vest

Snimak ne samo sulude već i veoma opasne i kažnjive vožnje navodno je nastao u Surčinu, objavljen je na Instagramu, a pratioce popularne stranice potpuno je ostavio bez teksta jer ovako nešto retko bi kome palo na pamet - da se folijom obmota zajedno sa vratima. 

Snimljen je iz jednog automobila i scena je potpuno nadrealna jer otpozadi izgleda kao da se vrata sama voze električnim trotinetom po ulici.

Surčinac prevozi vrata na električnom trotinetu Foto: Pritnscreen/Instagram/192rs

Međutim, komentari su bili maštovitiji od snimka...  

- Pobedili smo kao narod

- Donesi mi vrata da izađem…

-  zato volim Balkan, ne volimo kopije samo originale ❤️

- Dal je ušao ili izašao

- Konobar, donesi vrata da izađem.

- E ovo se zovu pokretna vrata

- Neće oni mene da pljačkaju za dostavu. Sam ću ja to!

- Šiberi su za amatere...

- Ne otvaraj vrata, udara promaja

Kurir.rs/Instagram 192

