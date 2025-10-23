OVO IMA SAMO U SRBIJI I GLEDA SE U NEVERICI! A mislili ste da ste sve već videli: Beograđanin se zakačio za vrata i prevozi ih električnim trotinetom?! (VIDEO)
Snimak ne samo sulude već i veoma opasne i kažnjive vožnje navodno je nastao u Surčinu, objavljen je na Instagramu, a pratioce popularne stranice potpuno je ostavio bez teksta jer ovako nešto retko bi kome palo na pamet - da se folijom obmota zajedno sa vratima.
Snimljen je iz jednog automobila i scena je potpuno nadrealna jer otpozadi izgleda kao da se vrata sama voze električnim trotinetom po ulici.
Međutim, komentari su bili maštovitiji od snimka...
- Pobedili smo kao narod
- Donesi mi vrata da izađem…
- zato volim Balkan, ne volimo kopije samo originale ❤️
- Dal je ušao ili izašao
- Konobar, donesi vrata da izađem.
- E ovo se zovu pokretna vrata
- Neće oni mene da pljačkaju za dostavu. Sam ću ja to!
- Šiberi su za amatere...
- Ne otvaraj vrata, udara promaja
