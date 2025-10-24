DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU DELOVI ČAK 12 OPŠTINA: Na spisku i najstroži centar grada
Stari grad
08:30 - 14:00 ČIKA-LjUBINA: BB,6-12,7-7,11-13, ĐURE JAKŠIĆA: 2-2,3-3, KNEZA MIHAILA: 14,18,22-24,29-29F/8,33-35, LAZE PAČUA: 2, OBILIĆEV VENAC: 13-15,15-17,13-17, VASE ČARAPIĆA: 3-5F/8, ZMAJ-JOVINA: 8-10,4-6,18,1-11,
Zvezdara
09:00 - 17:00 GRADIŠTE: 2,6-34,1A-5A,11-13,19A,31,37-39, LADNE VODE: 72-76,69-73, MILANKE KLjAJIĆ: 43, NADE PURIĆ: 34-34A,38-48,33-35,41-45, NADE PURIĆ PRILAZ 1: 4-6,10,1-9,
09:00 - 13:00 ĆIRILA I METODIJA: 8, VOJVODE BOGDANA: 12,
Palilula
09:00 - 17:00 MIRIJEVSKI BULEVAR: BB,BB,
Voždovac
08:00 - 14:00 BAGREMOVA: 2-14,3-11, DUŠANA JOVANOVIĆA: 2-2A, KUMODRAŠKA: bb,354-382,386-390, VOJVODE STEPE: BB,422-444A,448-450A,451-459V, Naselje KUMODRAŽ: JUNSKA: 2-16,1-17, ORAHOVA: 11-13,2-28,1-31, VINOGRADSKA: 1-11,19E, ŽITNA: 2-14,1-7,
10:00 - 14:00 PAUNOVA: 49-49,
Čukarica
09:00 - 12:00 Naselje ŽARKOVO: ŽITOMISLIĆKA: 32,
Rakovica
09:00 - 14:00 MARIČKA: 20A-20B, STEVANA LUKOVIĆA: 1-7A,
Zemun
08:30 - 11:30 Naselje NOVI BEOGRAD: BULEVAR HEROJA SA KOŠARA: 4-4a,
Obrenovac
08:30 - 11:00 MAJORA NEBOJŠE TEPAVCA: 85, Naselje OBRENOVAC: KRALjA PETRA PRVOG: 15-15B, MILOŠA OBRENOVIĆA: 169B,
11:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: KRALjA PETRA PRVOG: 2-16,20,24,38,1,5-9, MAJORA NEBOJŠE TEPAVCA: 81, MILOŠA OBRENOVIĆA: 190-218,169, UZUN MIRKOVA: 2-6,10,3-11, VAŠARIŠTE: 2-30A, VOJVODE MIŠIĆA: 202-218,222-230,233-261,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADžAK: 4,1-3, KRALjA PETRA PRVOG: 40,15-21,25,241,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje BEČMEN: HEROJA PINKIJA: 18-24,28-30,34,29-33,39-45,51, MAKSIN SOKAK: 2-8D,1,5,
Savski venac
09:00 - 11:00 Savska 7.
Lazarevac
09:00 - 15:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Štavica zaseok Kula.
