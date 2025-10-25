Do sada je edukovano 300.000 prvaka
"ĐACI VAS MOLE, USPORITE PORED ŠKOLE!" Uspešna akcija "Parking servisa" u saradnji sa Gradom Beogradom: Evo šta je cilj i kako pomoći! (VIDEO)
U saradnji sa Gradom Beogradom, JKP "Parking servis" uspešno sprovodi akciju "Đaci vas mole, usporite pored škole!".
Cilj je edukacija đaka prvaka o bezbednom ponašanju u saobraćaju.
Uz podršku saobraćajne policije, predavači obilaze škole i uče najmlađe kako da bezbedno stignu od kuće do škole.
Do sada je edukovano 300.000 prvaka.
