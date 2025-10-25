Slušaj vest

U saradnji sa Gradom Beogradom, JKP "Parking servis" uspešno sprovodi akciju "Đaci vas mole, usporite pored škole!".

Cilj je edukacija đaka prvaka o bezbednom ponašanju u saobraćaju.

Uz podršku saobraćajne policije, predavači obilaze škole i uče najmlađe kako da bezbedno stignu od kuće do škole.

Do sada je edukovano 300.000 prvaka.

Kurir.rs/Grad Beograd

Ne propustiteDruštvoZAJEDNO I BEZBEDNO KROZ DETINJSTVO! Dačlć na predstavljanju publikacije u okviru istoimenog projekta: Bezbednost dece i učenika je prioritet! (FOTO)
07.jpg
BeogradPRVA EDUKATIVNA RADIONICA O BEZBEDNOSTI DECE U SAOBRAĆAJU Kroz sve ih vodio Pažljivko, a evo šta su planovi za dalji nastavak akcije (FOTO)
deca saobracaj.jpg
SrbijaPAŽLJIVKOVA SMOTRA 2025. Testiranje dece u Trsteniku u poznavanju saobraćajnih propisa (FOTO)
Testiranje 1.jpg