Osam osoba zadobilo je lakše povrede u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile tokom noći u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.
Saobraćajne nesreće u gradu
POVREĐENO OSAM LJUDI U BEOGRADU, OD TOGA ČETVORO DECE: Teška noć u prestonici, oglasili se iz Hitne pomoći
Od povređenih osoba, četvoro dece je sa lakšim povredama prevezeno u Tiršovu, tri osobe su prebačene u lokalne bolnice, dok je jedna osoba zbrinuta na mestu sudara.
Tokom noći, ekipe Hitne pomoći intervenisale su 121 put, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.
