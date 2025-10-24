Slušaj vest

Od povređenih osoba, četvoro dece je sa lakšim povredama prevezeno u Tiršovu, tri osobe su prebačene u lokalne bolnice, dok je jedna osoba zbrinuta na mestu sudara.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći intervenisale su 121 put, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i astmatičari.

