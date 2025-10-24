Slušaj vest

Na uglu Makedonske i Svetogorske ulice u Beogradu jutros je došlo do incidenta u saobraćaju kada je, kako javljaju građani, pala bandera

Saobraćanje trola koje prolaze ovim ulicama privremeno je obustavljeno.

Foto: Printscreen/Instagram/serbialive_beograd

Na Instagram stranici "serbialive_beograd" objavljene su fotografije incidenta, a građani javljaju da trole ne saobraćaju.

Nadležne ekipe su već na terenu i rade na sanaciji.

Uzrok ovog incidenta za sada nije poznat.

Foto: Printscreen/Instagram/serbialive_beograd

Trole trenutno ne idu ni ka Slaviji, javljaju građani.

Kako se može videti na Naxi kamerama, tramvaji stoje kod Autokomande u smeru ka Slaviji, te se i u ovom delu stvaraju gužve.

Jutarnji špic sve usporio

Kako se može videti, kolone vozila su na Gazeli, Autokomandi, a sve stoji i na Slaviji. Gužve ima i u Nemanjinoj, kao i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu.

Kakvo je trenutno stanje na ulicama Beograd, pogledajte u našoj galeriji: