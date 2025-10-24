TROLE NE IDU KROZ MAKEDONSKU, TRAMVAJI STOJE KOD AUTOKOMANDE: Kolone vozila na Gazeli, kolaps na Slaviji! Ovo je trenutno stanje na ulicama Beograda (foto)
Na uglu Makedonske i Svetogorske ulice u Beogradu jutros je došlo do incidenta u saobraćaju kada je, kako javljaju građani, pala bandera
Saobraćanje trola koje prolaze ovim ulicama privremeno je obustavljeno.
Na Instagram stranici "serbialive_beograd" objavljene su fotografije incidenta, a građani javljaju da trole ne saobraćaju.
Nadležne ekipe su već na terenu i rade na sanaciji.
Uzrok ovog incidenta za sada nije poznat.
Trole trenutno ne idu ni ka Slaviji, javljaju građani.
Kako se može videti na Naxi kamerama, tramvaji stoje kod Autokomande u smeru ka Slaviji, te se i u ovom delu stvaraju gužve.
Jutarnji špic sve usporio
Kako se može videti, kolone vozila su na Gazeli, Autokomandi, a sve stoji i na Slaviji. Gužve ima i u Nemanjinoj, kao i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu.
Kakvo je trenutno stanje na ulicama Beograd, pogledajte u našoj galeriji: