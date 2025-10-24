Slušaj vest

Uz prisustvo državnih zvaničnika, predstavnika vojske Srbije, grada Beograda, boračkih udruženja, predstavnika ambasada država koje su dale doprinos oslobođenju Beograda u 2. Svetskom ratu, 20.10.2025. godine, održana je i državna ceremonija svečanog obeležavanja ovgo značajnog dauma na Spomen groblju oslobodilaca Beograda.

Venci su položeni na platou isped ulaza na Spomen groblje oslobodilaca Beograda, nakon čega je usledilo polaganje crveniH ruža i karafila kod spomenika „Večni plamen“, venci su zatim položeni kod spomenika Crvenoarmejcu, nakon čega su se prisutne delegacije upisale se u spomen-knjigu.

„Beogradska operacija“ je trajala od 11. do 22. oktobra 1944. godine, kada su okupacione snage proterane do linije odakle artiljerijom nisu mogle da ugroze Beograd.

Združene jedinice Narodno-oslobodilačke vojske i Crvene armije nanele su u ovoj operaciji težak poraz nemačkim jedinicama i oslobodile Beograd. Oslobođenjem Beograda okončana je nemačka okupacija glavnog grada u trajanju od 1.287 dana.

Spomen groblje oslobodilaca Beograda predstavlja zasebnu arhitektonsko-urbanističku celinu, izgrađenu po projektima arhitekata Branka Bona i Aleksandra Krstića. U dnu parkovskog kompleksa spomen-groblja, postavljena je skulptura crvenoarmejca – rad vajara Antuna Augustinčića, dok je u centrlnom delu lociran spomenik „Večna vatra“. Na groblju je sahranjeno 2.953 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 976 boraca Crvene Armije, poginulih tokom „Beogradske operacije“. Skulptura Partizana na pristupnom platou groblja je rad vajara Radete Stankovića.