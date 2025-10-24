Slušaj vest

Petak popodne, poslednji radni dan u nedelju, u Beograd je ponovo doneo saobraćajni haos. Gužve su se formirale na gotovo svim ključnim saobraćajnicama, od Pančevačkog mosta, gde se zastoj širi iz dva pravca, preko moto-puta (nekadašnjeg auto-puta kroz Beograd), pa sve do ostalih gradskih mostova i centralnih ulica.

Kako se vidi na Gugl mapama, popodnevni špic dodatno su opteretilo više saobraćajnih nesreća, čak njih sedam.

Foto: Naxi Kamere

Pančevački most, kao jedna od najprometnijih saobraćajnica u Beogradu, često postaje mesto zastoja. Ovog petka, gužva se u ovom delu grada formirala iz dva pravca - Zrenjaninskog puta i Krnjače, što dodatno otežava protok saobraćaja i pravi gužve u Beogradu.

Foto: Naxi Kamere

Na beogradskom moto-putu (nekadašnjeg auto-puta kroz Beograd), gužve su se proširile od Geneks kula sve do Dušanovca. Za ovu deonicu koja se inače kolima pređe za 15 minuta sada je potrebno 30 minuta. Osim toga, na Autokomandi je tradicionalno opterećeniji saobraćaj.

Foto: Naxi Kamere

Kolone se takođe formiraju i na Plavom mostu.

U centralnim gradskim ulicama, kao što su Takovska i Ulica kneza Miloša saobraćaj se otežano odvija.

Brankov most podjednako opterećen gužvama, i to iz smera Novog Beograda, što otežava saobraćaj ka centru grada.

Foto: Naxi Kamere

Takođe, i na mostu preko Ade povećan je broj vozila u smeru ka Topčideru, a gužvi ima i na Senjaku u blizini Sajma u Bulevaru vojvode Mišića.

Gužvi ima i na kružnom toku kod Bogoslovije.

Foto: Naxi Kamere

Zemunski put i Tošin bunar takođe su opterećeni popodnevnim špicom, kao i na prilazima Bežanijskoj kosi.