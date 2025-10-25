Beograd
ISKLJUČENJA U ŠEST BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će danas biti bez struje
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima 10 beogradskih opština.
Spisak isključenja struje:
Stari grad 07:00 - 10:00 Naselje BEOGRAD: ŽORŽA KLEMANSOA: 19,
Savski venac 09:00 - 13:00 MASARIKOVA: 2/,
Voždovac 08:30 - 14:00 LjERMONTOVA: 13,17-19/, USTANIČKA: 128-130, VLADIMIRA TOMANOVIĆA: 2-10,
Čukarica 10:00 - 13:00 LAZAREVAČKI DRUM: 13-15,
Novi Beograd 08:30 - 14:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 141-145a, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 1-5,9-15,
Zemun 09:30 - 20:00 Naselje BATAJNICA: PUKOVNIKA MILENKA PAVLOVIĆA : 160,
