POTPUNO SE ZATVARA OVA DEONICA U BEOGRADU Menja se režim rada GSP ovih 5 dana, evo kako će sada autobusi saobraćati
Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju Bulevara vojvode Mišića, od 27. do 31. oktobra, doći će do privremenih izmena u radu linija javnog prevoza, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.
Zbog potpunog zatvaranja kolovoza na delu od raskrsnice sa Topčiderskom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla,
vozila javnog prevoza saobraćaće izmenjenim trasama.
Linija 3A će u smeru ka Kneževcu saobraćati trasom: Bulevar vojvode Mišića – Topčiderska ulica – Bulevar patrijarha Pavla, i dalje
redovno. U povratku, ka Beogradu na vodi, autobusi će ići trasom: Bulevar patrijarha Pavla – Ulica Teodora Drajzera – Bulevar kneza
Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Savska, pa zatim redovno.
Linija 49 u pravcu Stepe Stepanovića saobraćaće putem: Paštrovićeva – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Bulevar vojvode
Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka, i dalje redovno. U povratku ka Banovom brdu, zbog radova u
ulici Neznanog junaka, autobusi će voziti trasom: Crnotravska – Raška – Mihaila Avramovića – Bulevar kneza Aleksandra
Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Paštrovićeva, i dalje
redovno.
Linija 94 u pravcu Resnika saobraćaće na ruti: Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika –
Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Neznanog junaka, i dalje redovno. U smeru ka Novom Beogradu, zbog istih radova, vozila
će voziti trasom: Crnotravska – Raška – Mihaila Avramovića – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika –
Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Radnička” – Most na Adi, i dalje redovno.
Kako se navodi u saopštenju, vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta