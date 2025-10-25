Beograd
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Muškarac povređen kada je na njega pao automobil sa dizalice! 9 osoba povređeno u 7 saobraćajnih nesreća
Muškarac zadobio je teške povrede kada je na njega pao automobil sa dizalice.
Doktor Vladimir Sinđelić iz Hitne pomoći rekao da je povređeni sa teškim povredama prevezen u Kliničko-bolnički centa Zemun.
Nesreća se dogodila sinoć u 19.34 u u Batajnici.
Tokom noći se dogodilo i sedam saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba lakše povređeno.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 100 puta tokom noći, a od toga je 16 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.
(Kurir.rs/RTS)
