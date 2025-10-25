Slušaj vest

Muškarac zadobio je teške povrede kada je na njega pao automobil sa dizalice.

Doktor Vladimir Sinđelić iz Hitne pomoći rekao da je povređeni sa teškim povredama prevezen u Kliničko-bolnički centa Zemun.

Nesreća se dogodila sinoć u 19.34 u u Batajnici.

Tokom noći se dogodilo i sedam saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba lakše povređeno.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 100 puta tokom noći, a od toga je 16 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.