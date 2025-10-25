Slušaj vest

Na auto-putu kod Bubanj potoka, večeras je došlo do saobraćajne nesreće.

Prema prvim informacijama, vozač je sleteo sa puta.

Saobraćaj se trenutno odvija samo levom trakom, a nakon prolaska pored policije i vozila Parking servisa, saobraćaj se normalizuje.

Za sada nema informacija da li je nesreću izazvao klizav kolovoz, kao ni to da li je neko povređen.

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs/Blic

